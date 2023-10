Detenido ex NFL por la muerte de su madre

Chicago, IL.- El ex jugador de la National Football League (NFL), Sergio Brown fue detenido por supuestamente estar involucrado con la muerte de su madre, que fue encontrada muerta cerca de su casa en las afueras de la ciudad de Chicago, en septiembre.

De este modo, las autoridades detuvieron al ex NFL cerca de San Diego, luego de que México lo deportara el martes 10 de octubre. Por ahora la policía está en proceso de trasladar a Brown a Chicago.

Ver más: Hornets caen ante Heat en su debut en pretemporada

El Maywood Police Department al oeste de Chicago, encontró a la madre de Brown, Myrtle Brown de 73 años de edad, muerta. Se ubicaba muy cerca de un arroyo frente a su casa el pasado 16 de septiembre.

Supuestamente, la madre del exjugador tenía unas heridas por una agresión, según informaron los medios locales, basándose en los confirmaciones de la oficina del forense.

El jugador Brown, de 35 años de edad, jugó fútbol universitario en Notre Dame. Para el año 2010, firmó como agente libre no reclutado con los New England Patriots.

Ex-NFL player Sergio Brown has been taken into custody in San Diego on a Fugitive Felony Warrant . Illinois has obtained a warrant for 1st degree Murder against Sergio in the death of his Mother, Myrtle Brown. #SergioBrown #Sergio #NFL #colts #patriots #bills #jaguars #Fugitive… pic.twitter.com/aTeAjt6Qtm

— TrueCrimeChroniclesLB (@TCChroniclesLB) October 11, 2023