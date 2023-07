Charlotte FC comenzará su aventura en Leagues Cup

Charlotte, NC.- Charlotte FC buscará cambiar el difícil momento que vive en el campeonato doméstico cuando este viernes inicie su aventura en la primera edición de la Leagues Cup que reúne a clubes de la Major Legue Soccer y la Liga MX.

Charlotte FC forma parte del Grupo Sur 4 junto a FC Dallas y el Necaxa mexicano.

En el torneo jugarán todos los clubes de la MLS y la liga mexicana. Se extenderá desde el 21 de julio hasta el 19 de agosto.

En total hay 15 grupos, cada uno de tres equipos. Los dos primeros pasarán a partidos de eliminación directa en dieciseisavos de final. Los Angeles Football Club y Pachuca, campeones de MLS y Liga MX en 2022 se saltan la primera fase.

El campeón tendrá acceso directo a los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf. El segundo y tercer puesto a la fase uno.

Everything Charlotte FC fans need to know about Leagues Cup 2023.https://t.co/siA98LsUms

— Caleb Adams (@itscalebadams) July 18, 2023