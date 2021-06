Carlo Ancelotti fue presentado como DT del Real Madrid

Madrid, España.- Carlo Ancelotti, firmó por segunda vez, con el Real Madrid, tras la renuncia de francés Zinedine Zidane. El nuevo entrenador expresó su confianza por pelear por títulos aunque no concreten grandes fichajes.

Por tres temporadas, Carlo Ancelotti, será el nuevo entrenador del club. Así, se dejó saber en el contrato con la compañía del presidente Florentino Pérez. El italiano expresó su felicidad y resaltó que con la plantilla actual “podrán” “competir por todo”.

“Carletto”, en su primera rueda de prensa, dijo, “Estoy muy feliz de volver aquí. Siento que es mi casa, estoy muy contento y voy a poner toda mi energía para que las cosas salgan lo mejor posible, como en el pasado”.

Prosiguió, “Tengo buenos recuerdos de los dos años que pasé aquí y ahora afronto con privilegio este nuevo desafío. Sé lo que significa entrenar al Real Madrid y lo hago con mucho gusto”.

Carlo Ancelotti hablando del posible once titular

Hablando de fichaje, “Tengo mucho cariño a Bale, a Isco, a Marcelo… Son jugadores del Real Madrid, eso ya los motiva. Hay un juez que es el campo. Tienen que entrenar bien y demostrar al entrenador que pueden jugar en el Madrid”.

Sobre, CR7, comentó “Le tengo mucho cariño a Cristiano, pero no me gusta hablar de jugadores que están en otro club. Tiene un contrato con la Juventus. No me parece correcto. Todavía lo está haciendo muy bien, marcando muchos goles. Un periodista italiano me preguntó si era el final de la carrera de Cristiano. Le dije que sí. Ha marcado 30 cuando suele marcar 50, así que está bajando su ritmo”.

Al mismo tiempo, Ancelotti, negó la posibilidad de fichar al mexicano “Chicharito” Hernández. Al mismo tiempo, otro nombre que preocupa es el del colombiano James Rodríguez, debido a la salida del DT del Everton.

