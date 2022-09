Ben Bender elegido entre los mejores jugadores jóvenes de la MLS

Charlotte, NC.- El mediocampista de Charlotte FC, Ben Bender, corona su primera temporada en la Major League Soccer (MLS) con su selección a la lista de mejores jugadores jóvenes.

Bender, de 21 años, está incluido en la posición 18 de la lista de los 22 mejores jugadores de la MLS menores de 22 años.

El mediocampista llegó a The Crown como la primera selección general en el SuperDraft de la MLS 2022 de la Universidad de Maryland.

En su primera temporada anotó tres goles y otorgó seis asistencias, líder en el equipo.

“El centrocampista ofensivo, en ocasiones, se ha visto como el principal jugador de enlace y centro creativo del club de expansión en el último tercio”, valoró sobre Bender la MLS en su sitio web.

“El camino más claro hacia el progreso de Bender es convertirse en un monstruo de presión”, agregó.

A rookie with a bright future 👑

Ben Bender has been named @MLS’s 22 Under 22 for the 2022 season! pic.twitter.com/9DJ211suX8

— Charlotte FC (@CharlotteFC) September 20, 2022