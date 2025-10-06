Raleigh, NC.- El Comisionado de Seguros de Carolina del Norte, Mike Causey, anunció el arresto de April Nicole Montero, de 37 años, residente en 739 N. Rhyne St., Gastonia, y de Deborah Jeanea Brown, también de Gastonia. Ambas fueron acusadas de fraude de seguros y conspiración para cometer fraude de seguros, todos delitos graves.

Agentes especiales de la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Seguros acusan a Montero y Brown de conspirar para organizar un accidente de un camión de alquiler de U-Haul.

Los delitos ocurrieron el 10 de abril.

Brown fue arrestada el 13 de agosto y compareció por primera vez ante el Tribunal de Distrito del Condado Gaston al día siguiente. No se le impuso fianza.

Montero fue arrestada el 30 de septiembre y se le impuso una fianza de $2.500. Está programada para comparecer ante el Tribunal de Distrito del Condado Gaston el 21 de octubre.

El Comisionado Causey alienta a los habitantes de Carolina del Norte a ayudar a mantener bajas las primas de seguro denunciando fraudes sospechosos.

“El fraude de seguros no es un delito sin víctimas”, dijo el Comisionado Causey. “Nos afecta a todos en el bolsillo con primas más altas”.

Si sospecha de fraude de seguros u otros delitos de cuello blanco, denúncielo. Puede denunciar el fraude de forma anónima llamando a la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Seguros de Carolina del Norte al 919-807-6840 o al número gratuito desde cualquier lugar de Carolina del Norte al 888-680-7684.

La información también está disponible en www.ncdoi.gov.

