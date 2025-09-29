Éxito Total en el 5to Festival Latino de Gastonia

Gastonia, NC.- La quinta edición del Festival Latino de Gastonia, presentado por Wow Supermarket, culminó con un éxito rotundo este domingo 28 de septiembre, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes de la región.

Y es que desde tempranas horas del día, miles de personas se congregaron para disfrutar de una jornada inolvidable de música, gastronomía y unidad comunitaria, que tuvo como broche de oro la espectacular presentación del Rey del Merengue, Wilfrido Vargas.

Asimismo, el ambiente en el 2557 W Franklin Blvd fue una vibrante celebración de la herencia hispana. Familias enteras disfrutaron de platos típicos de diversos países, bailaron al ritmo de la música en vivo y compartieron en un espacio seguro y festivo.

La masiva participación superó todas las expectativas, demostrando el gran poder de convocatoria del evento.

Wilfrido Vargas puso a bailar a toda la multitud

Por otro lado, el momento cumbre del festival llegó con la actuación de la leyenda dominicana, Wilfrido Vargas. Con su energía inagotable y un repertorio de éxitos que han marcado a generaciones, «El Rey» puso a bailar a toda la multitud, creando una atmósfera de pura alegría y nostalgia que fue el punto más alto de la celebración.

Además, la jornada también trajo una alegría especial para la comunidad venezolana. La pareja conformada por Milton y July Delgado resultaron ser los afortunados ganadores del gran sorteo realizado por #ProgresoHispanoNews, un momento que fue celebrado con gran entusiasmo por todos los presentes.

Por último, es de destacar, que el escenario también brilló con el talento de artistas como Djouly Best, Julio y Rafa, y Furia Tropical, entre otros. La organización destacó la exitosa colaboración con la policía local, que garantizó un entorno de confianza y seguridad, permitiendo que la prioridad fuera siempre la diversión y la unión de las familias hispanas.

