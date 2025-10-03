Corte Suprema avala fin del TPS para 300 mil venezolanos

Washington.- La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó el viernes 3 de octubre por segunda vez a la administración de Donald Trump a proceder con la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 300.000 venezolanos.

A través de varios medios de comunicación se conoció que la resolución, que contó con la oposición de los tres jueces progresistas del tribunal, lo que le da vía libre a la cancelación de este amparo humanitario.

Ver más: Juez anula fin del TPS para venezolanos y haitianos

Trascendió que en el documento del dictamen, que la mayoría de los magistrados argumentaron que, aunque las circunstancias del caso han variado, «los argumentos legales de las partes y los daños relativos en general no lo han hecho».

#3Oct #TPS @AndrewsAbreu: Corte Suprema autoriza al gobierno de Donald Trump a terminar el TPS para más de 300,000 venezolanos pic.twitter.com/DHovi6RmnV — Reporte Ya (@ReporteYa) October 3, 2025

Afecta a miles de venezolanos

En este sentido, con esta medida clausura una forma de alivio humanitario que ha protegido a cientos de miles de personas de ser devueltas a la crisis que atraviesa Venezuela, dejándolos ahora en una situación de mayor vulnerabilidad ante una posible deportación.

BREAKING: Supreme Court lets Trump nix TPS for nearly 300,000 Venezuelan migrants, siding with the WH as it advances claims that lower court judges are defying SCOTUS @courthousenews.bsky.social Apparent 6-3 ruling pic.twitter.com/zvfdzcY7gC — Kelsey Reichmann (@KelseyReichmann) October 3, 2025

De la misma manera, los medios de comunicación coincidieron que la orden reitera la postura de la Corte y subraya la determinación de la administración de revertir las protecciones migratorias otorgadas en años anteriores.

Es de mencionar, que está acción legal se origina tras la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de poner fin a la designación de TPS para los migrantes de Venezuela a principios de este año.

El gobierno de Trump solicitó la intervención del alto tribunal para anular el bloqueo que una corte inferior había impuesto sobre sus planes.

Video: Cambios en examen deciudadanía