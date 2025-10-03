sábado, octubre 4, 2025
Modified date:

Corte Suprema avala fin del TPS para 300 mil venezolanos

INMIGRACIÓN
28
Corte Suprema avala fin del TPS para 300 mil venezolanos
Maria Gabriela Perez

Washington.- La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó el viernes 3 de octubre por segunda vez a la administración de Donald Trump a proceder con la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 300.000 venezolanos.

A través de varios medios de comunicación se conoció que la resolución, que contó con la oposición de los tres jueces progresistas del tribunal, lo que le da vía libre a la cancelación de este amparo humanitario.

Ver más: Juez anula fin del TPS para venezolanos y haitianos

Trascendió que en el documento del dictamen, que la mayoría de los magistrados argumentaron que, aunque las circunstancias del caso han variado, «los argumentos legales de las partes y los daños relativos en general no lo han hecho».

Afecta a miles de venezolanos

En este sentido, con esta medida clausura una forma de alivio humanitario que ha protegido a cientos de miles de personas de ser devueltas a la crisis que atraviesa Venezuela, dejándolos ahora en una situación de mayor vulnerabilidad ante una posible deportación.

De la misma manera, los medios de comunicación coincidieron que la orden reitera la postura de la Corte y subraya la determinación de la administración de revertir las protecciones migratorias otorgadas en años anteriores.

Es de mencionar, que está acción legal se origina tras la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de poner fin a la designación de TPS para los migrantes de Venezuela a principios de este año.

El gobierno de Trump solicitó la intervención del alto tribunal para anular el bloqueo que una corte inferior había impuesto sobre sus planes.

Video: Cambios en examen deciudadanía

Artículos Relacionados

Maria Gabriela Perez
Maria Gabriela Perez
149,411FansMe gusta
20,325SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
36,500SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
10,244SuscriptoresSuscribirte
730 Tyvola Road; Charlotte, NC 28217

Copyright ©️ 2023, El Progreso Hispano Corp. All Rights Reserved.