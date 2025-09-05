Juez anula fin del TPS para venezolanos y haitianos

Washington.- Un juez federal bloqueó la orden del gobierno de Donald Trump que pretendía revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de migrantes venezolanos y haitianos.

A través de varios medios de comunicación se conoció que la decisión del magistrado Edward Chen, de San Francisco del viernes 5 de septiembre, extiende la protección para los beneficiarios venezolanos del TPS de 2021 y 2023 al menos hasta octubre de 2026.

En este sentido, con el nuevo fallo judicial la justificación de la secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, quien había argumentado que las condiciones en Venezuela y Haití habían mejorado, haciendo innecesaria la extensión del TPS, queda en pausa.

#ÚLTIMAHORA | Seguirá vigente el TPS de 2021 y 2023 para miles de venezolanos en Estados Unidos. El juez Edward Chen falló a favor de que continúe el Estatus de Protección Temporal, en contra de la orden Ejecutiva. Información en desarrollo…#VPItv pic.twitter.com/6hxrzHcqS9 — VPItv (@VPITV) September 5, 2025

Permite a millones de venezolanos y haitianos segur trabajando

Es de mencionar, que la decisión del juez Chen es el resultado directo de una demanda presentada por grupos defensores de los inmigrantes, quienes calificaron la medida de Noem como «arbitraria y caprichosa».

Ver más: DHS pone fin al Estatus de Protección Temporal en 2021 para venezolanos

En este sentido, esta orden judicial proporciona un alivio significativo y permite a miles de personas seguir trabajando sin el miedo a ser deportadas.

ÚLTIMA HORA | Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus celebra fallo judicial que restituye la protección del TPS para más de un millón de venezolanos y haitianos. "Ganamos la batalla, todos los beneficiarios del TPS están protegidos" https://t.co/JGw9px0icY pic.twitter.com/fGfiFuQBpZ — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) September 5, 2025

Es de mencionar, que durante la mañana del viernes un comunicado del Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), había indicaron que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció oficialmente que el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela, otorgado en 2021, finalizará a las 11:59 p.m. del 7 de noviembre de 2025.

En el escrito destacaban que Noem, determinó que la situación en Venezuela ya no cumple con los requisitos legales para mantener este estatus.

Por último habían instado a los beneficiarios actuales del TPS para Venezuela que no contarán con otra base legal para permanecer en Estados Unidos, salir del país. Además, le aconsejaban el uso de la aplicación móvil de CBP Home a quienes planeen su salida.

Video: TPS de hondureños, nicaragüenses y nepalíes podría finalizar