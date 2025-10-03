Así va el campamento de entrenamiento de los Hornets

Charlotte, NC.- En el campamento de entrenamiento del año pasado, la alineación de pívots de los Charlotte Hornets se veía bastante diferente a la actual en Charleston. Pero con algunos cambios de personal, se abren diversas maneras de utilizar creativamente a tres pívots que aportan algo diferente al equipo. Ya van por el tercer día de entrenamiento.
Tras traspasar a Mark Williams y Jusuf Nurkić en junio, además de a Nick Richards unos meses antes, los Hornets cubrieron sus vacantes de pívot con el regreso de Mason Plumlee y la selección de Ryan Kalkbrenner en el puesto 34 del draft. Moussa Diabaté, quien comenzó la temporada pasada con un acuerdo de dos vías que posteriormente se convirtió, probablemente volverá a jugar la mayor parte de sus minutos como pívot.
Entrando ahora en su decimotercera temporada en la NBA, Plumlee pasó la campaña 2024-25 con Phoenix tras un año y medio con los LA Clippers, donde fue compañero de Diabaté. Jugando junto a Kevin Durant, Devin Booker y Bradley Beal la temporada pasada, no sorprendió ver cómo su tasa de uso (porcentaje de posesiones utilizadas por un jugador mientras juega) descendía a un mínimo de su carrera del 10,5 %, el segundo más bajo de cualquier jugador de Phoenix con al menos 10 partidos jugados. De hecho, solo otro jugador de la NBA (Nic Batum) promedió al menos 15 minutos en 65 o más apariciones y tuvo una tasa de uso inferior (9,0 %) a la de Plumlee.
Y, sin embargo, a pesar de que Plumlee no era la opción ofensiva principal, los Suns tuvieron un excelente desempeño cuando él estaba en la cancha. Promediaron +6.6 puntos netos por cada 100 posesiones ofensivas y defensivas en sus 1,256 minutos jugados, lo que los colocó en el segundo mejor promedio del equipo y en el percentil 86 de todos los jugadores de la NBA, según Cleaning the Glass. Aunque intentó 2.7 tiros por partido, el mínimo de su carrera, Plumlee se ubicó en el percentil 88 de los pívots en eficiencia de aro (76%) y en el 81 en porcentaje de tiros de campo efectivos (62.1%). Como referencia, la temporada pasada, los Hornets estuvieron entre los tres últimos de la NBA en porcentaje de tiros de campo tanto en el área restringida (62.6%) como en la zona no restringida de la pintura (38.3%).
Diabaté superó por completo las expectativas la temporada pasada, consolidándose como un jugador clave en la rotación, un defensor multiposicional y uno de los mejores reboteadores ofensivos de la NBA. Alcanzando nuevos récords personales en casi todas las categorías estadísticas principales, el jugador de 23 años terminó quinto en la liga en rebotes ofensivos por cada 100 posesiones de equipo (7,4), a pesar de medir tan solo 2,05 m. Con el francés en la cancha la temporada pasada, el porcentaje de rebotes ofensivos de Charlotte mejoró un 10,5%, lo que situó a Diabaté en el percentil 99 de todos los jugadores de la NBA, según Cleaning the Glass.
Fue un 2,1 % mejor que el promedio de la liga en tiros en la pintura sin restricciones (46,5 %; 33 de 71). Hacia el final del año, Diabaté mostró algunos ejemplos de poner el balón en la cancha y penetrar hacia la canasta. En sus 39 penetraciones, una muestra muy pequeña (Miles Bridges y LaMelo Ball tuvieron más de 700 penetraciones cada uno), Diabaté anotó un 68 % (17 de 25), aunque el porcentaje de pérdidas fue, perdonablemente, algo alto (15,4 %). Si bien mencionó en el día de prensa que trabajó en su tiro perimetral durante el verano, el plan es mantener sus puntos fuertes.
El novato Kalkbrenner llega a la contienda tras una brillante carrera de cinco años en Creighton, donde se unió al miembro del Salón de la Fama Patrick Ewing como los únicos cuatro veces ganadores del premio al Jugador Defensivo del Año de la Big East. Con 2,15 metros y 107 kilos, Kalkbrenner fue comparado con Brook Lopez durante el proceso previo al draft, principalmente por su protección del aro y su tiro de tres puntos (21 de 61 la temporada pasada; 34,4%). La transición de la universidad a la NBA puede ser particularmente difícil para los pívots, dado el aumento en el físico y la distancia entre canchas, pero sin duda es algo que Kalkbrenner está preparado para afrontar.
