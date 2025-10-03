Así va el campamento de entrenamiento de los Hornets

Y, sin embargo, a pesar de que Plumlee no era la opción ofensiva principal, los Suns tuvieron un excelente desempeño cuando él estaba en la cancha. Promediaron +6.6 puntos netos por cada 100 posesiones ofensivas y defensivas en sus 1,256 minutos jugados, lo que los colocó en el segundo mejor promedio del equipo y en el percentil 86 de todos los jugadores de la NBA, según Cleaning the Glass. Aunque intentó 2.7 tiros por partido, el mínimo de su carrera, Plumlee se ubicó en el percentil 88 de los pívots en eficiencia de aro (76%) y en el 81 en porcentaje de tiros de campo efectivos (62.1%). Como referencia, la temporada pasada, los Hornets estuvieron entre los tres últimos de la NBA en porcentaje de tiros de campo tanto en el área restringida (62.6%) como en la zona no restringida de la pintura (38.3%).