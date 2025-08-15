Charlotte, NC.- Los Charlotte Hornets anunciaron su calendario de temporada regular para la temporada 2025-26 de la NBA. Los Hornets comienzan la temporada con su primer partido en casa en el Spectrum Center el miércoles 22 de octubre a las 7:00 p.m. contra los Brooklyn Nets.

Esta será la primera oportunidad para los aficionados de los Hornets de experimentar la transformación completa del Spectrum Center, que ha sido objeto de extensas renovaciones durante las dos últimas temporadas, lo que ha impactado positivamente a todos los aficionados que acudan al estadio. Las entradas para todos los partidos saldrán a la venta para el público general el sábado 16 de agosto a las 10:00 a.m. y se pueden adquirir en hornets.com, Ticketmaster.com o a través de la app de los Hornets.

Los Hornets albergarán varios enfrentamientos importantes en el Spectrum Center esta temporada, incluidos los siguientes juegos:

Anthony Edwards y los Minnesota Timberwolves el sábado 1 de noviembre a las 6:00 p. m.

LeBron James, Luka Doncic y los LA Lakers el lunes 10 de noviembre a las 7:00 p.m.

El actual MVP Shai Gilgeous-Alexander y el campeón defensor de la NBA Oklahoma City Thunder el sábado 15 de noviembre a las 7:00 p.m.

Jalen Brunson y los New York Knicks el miércoles 26 de noviembre a las 7:00 p. m. (la noche antes del Día de Acción de Gracias) y el jueves 26 de marzo a las 7:00 p. m. Lee también: Calendario de los Hornets para la Emirates NBA Cup 2025 Nikola Jokic y los Denver Nuggets el domingo 7 de diciembre a las 6:00 p. m.

Giannis Antetokounmpo y los Milwaukee Bucks el lunes 29 de diciembre a las 7:00 p.m.

Stephen Curry y los Golden State Warriors el miércoles 31 de diciembre a la 1:00 p. m. (Nochevieja)

Victor Wembanyama y los San Antonio Spurs el sábado 31 de enero a las 3:00 p.m.

Kevin Durant y los Houston Rockets el jueves 19 de febrero a las 7:00 p.m.

La primera selección del Draft de la NBA, Cooper Flagg, y los Dallas Mavericks el martes 3 de marzo a las 7:00 p. m.

La serie de partidos en casa más larga de Charlotte esta temporada consta de siete, del 17 al 29 de marzo, con tres enfrentamientos consecutivos de la Conferencia Este contra los New York Knicks el jueves 26 de marzo a las 7:00 p.m., los Philadelphia 76ers el sábado 28 de marzo a las 7:00 p.m. y la única visita de los Boston Celtics al Spectrum Center el domingo 29 de marzo a las 6:00 p.m. El calendario de Charlotte incluye 17 partidos en casa durante el fin de semana, incluyendo cinco los viernes, nueve los sábados y tres los domingos. Los Hornets juegan 16 series de partidos consecutivos, seis de ellos consecutivos en casa. Lee también: Los Hornets consiguen su primer título de la Liga de Verano de la NBA

Además, los Hornets jugarán dos partidos en casa durante la Emirates NBA Cup, presentada por Bank of America. Se enfrentarán a los New York Knicks el 26 de noviembre y luego a los Chicago Bulls el 28 de noviembre. Como parte de la Emirates NBA Cup, el calendario de 82 partidos incluye dos encuentros entre el 10 y el 16 de diciembre que se anunciarán tras la finalización de la fase de grupos.

Charlotte tiene previsto jugar tres partidos televisados a nivel nacional esta temporada: el 22 de diciembre en Cleveland (7 pm, Peacock), el 21 de enero contra Cleveland (7:00 pm, ESPN/ESPN App) y el 31 de enero contra San Antonio (3:00 pm, Prime).

También el calendario de transmisiones locales en FanDuel Sports Network se anunciará próximamente. Cada partido de la temporada regular se transmitirá por WFNZ (92.7 FM), la emisora de radio insignia del equipo, y la transmisión también se transmitirá en vivo por la app de los Hornets.

Además, las membresías de la Sociedad Colmena para la temporada 2025-26 de los Hornets, incluyendo los planes de media temporada (morado y verde azulado), ya están disponibles. Para más información o para comprar boletos, llame al 704.HORNETS o visite hornets.com .