Trump lanza iniciativa para usar IA en la lucha contra el cáncer infantil

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump firmó una orden Ejecutiva destinada a movilizar la innovación estadounidense en inteligencia artificial (IA) para acelerar el desarrollo de curas, tratamientos y estrategias de prevención para el cáncer pediátrico.

Así lo dio a conocer la Casa Blanca en un comunicado, que detalló que la orden instruye a la Comisión MAHA a colaborar con asesores de ciencia y tecnología de la Casa Blanca para desarrollar formas innovadoras de utilizar la IA y los datos de salud para transformar la investigación clínica.

De la misma manera, destacaron que esta iniciativa se apoyará en la Infraestructura de Datos sobre Cáncer Infantil (CCDI), un programa lanzado por el presidente en 2019, dirigiendo una mayor inversión de fondos federales para mejorar la recopilación y análisis de datos.

«Durante demasiado tiempo, hemos visto a nuestros niños y sus familias luchar contra el cáncer», señala el comunicado de la Casa Blanca.

Buscan fomentar la participación del sector privado

Asimismo, indicaron que «la IA tiene el potencial de transformar el enfoque actual de la atención y la investigación».

Por otro lado, señalaron que la orden también busca fomentar la participación del sector privado y garantizar que los padres y pacientes mantengan el control de su información de salud, todo ello como parte de la estrategia más amplia de la administración para «Hacer a Nuestros Niños Sanos de Nuevo» y revertir la crisis de enfermedades crónicas en la infancia.

