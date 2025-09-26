Trump anuncia acuerdo para mantener TikTok

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que permite la continuidad de TikTok en Estados Unidos. Evitando su prohibición mediante un acuerdo de desinversión que protege la seguridad nacional del país.

El primer mandatario, destacó que el marco del acuerdo propuesto constituye una «desinversión calificada». Bajo este plan, la aplicación de TikTok en EE.UU. será operada por una nueva empresa conjunta con sede en el país.

President Donald J. Trump and @VP Vance SAVE TikTok from a ban while protecting America's national security by removing TikTok in the U.S. from China's control. 🇺🇸 THE ART OF THE DEAL. 🔥 pic.twitter.com/Khl8QRnhNi — The White House (@WhiteHouse) September 25, 2025

Beneficiarán a 170 millones de usuarios

De la misma manera, afirmó que esta nueva entidad tendrá propiedad mayoritaria de inversores estadounidenses. Será gestionada por una junta directiva con credenciales en seguridad nacional y ciberseguridad.

Puntos clave del acuerdo:

Control Estadounidense: La empresa matriz china, ByteDance, poseerá menos del 20% de las acciones y solo tendrá un director en la junta de siete miembros, sin participación en el comité de seguridad.

Seguridad de los Datos: Oracle, una de las principales empresas tecnológicas de EE.UU., actuará como proveedor de seguridad, monitoreando todas las operaciones y asegurando que los datos de los usuarios estadounidenses se almacenen exclusivamente en un entorno de nube seguro dentro del país.

Independencia del Algoritmo: El control del algoritmo, el código fuente y las decisiones de moderación de contenido pasarán a la nueva empresa conjunta, garantizando que el contenido en EE.UU. esté libre de manipulación externa.

Por último, la Casa Blanca destacó que esta solución permite que los 170 millones de usuarios de TikTok en Estados Unidos continúen utilizando la plataforma globalmente, con la confianza de que sus datos están seguros. Asimismo, protege el sustento de miles de creadores de contenido y el motor económico que la aplicación representa para innumerables empresas estadounidenses.

Se estima que el acuerdo generará $178 mil millones en actividad económica en los próximos cuatro años.

