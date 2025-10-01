Speaker Johnson culpa a demócratas por cierre de Gobierno

Washington.- Tras la paralización de la administración federal, el presidente de la Cámara de Representantes, Speaker Johnson, acusó directamente a los Demócratas del Senado, liderados por Chuck Schumer, de tomar la «irresponsable decisión» de provocar un cierre de gobierno que perjudicará directamente a los ciudadanos estadounidenses.

En declaraciones a medios publicadas en su página web, Johnson afirmó que la Cámara Baja cumplió con su deber al enviar al Senado una resolución de continuidad (CR) «limpia y no partidista» para extender el financiamiento a corto plazo y dar más tiempo a los legisladores para finalizar los proyectos de ley de asignaciones.

This morning @HouseGOP and @SenateGOP STOOD UNITED for the American people as the Democrat-led government shutdown begins. Democrats are holding the American government HOSTAGE with wild partisan demands — including giving taxpayer-funded benefits to illegal aliens. Senate… pic.twitter.com/IJ2unMZ8lw — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) October 1, 2025

Rechazó acciones de la bancada demócrata

Según el Speaker, Schumer y su bancada rechazaron la medida porque los republicanos no cedieron a sus «demandas partidistas», que incluían, según Johnson, restaurar la atención médica para inmigrantes indocumentados y asignar fondos adicionales a la Corporación para la Radiodifusión Pública, entre otras.

I joined Good Morning America this morning to give George Stephanopolous a REALITY CHECK: Democrats are holding the American government HOSTAGE so they can give FREE health care to ILLEGAL ALIENS and force $1.5 TRILLION in new partisan spending demands. WE CANNOT GIVE IN TO… pic.twitter.com/3n7162lWIy — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) October 1, 2025

«Lo que han decidido esta noche es cerrar el gobierno, y eso significa un dolor real para los estadounidenses reales», sentenció Johnson.

Por último, destacó que programas de nutrición para mujeres y niños (WIC), servicios de salud para veteranos y atención domiciliaria para beneficiarios de Medicaid y Medicare quedarán sin fondos debido a esta decisión.

