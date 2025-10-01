jueves, octubre 2, 2025
Modified date:

Speaker Johnson culpa a demócratas por cierre de Gobierno

ESTADOS UNIDOS
35
Speaker Johnson culpa a demócratas por cierre de Gobierno
Foto: Cortesía X @SpeakerJohnson
Maria Gabriela Perez

Washington.- Tras la paralización de la administración federal, el presidente de la Cámara de Representantes, Speaker Johnson, acusó directamente a los Demócratas del Senado, liderados por Chuck Schumer, de tomar la «irresponsable decisión» de provocar un cierre de gobierno que perjudicará directamente a los ciudadanos estadounidenses.

En declaraciones a medios publicadas en su página web, Johnson afirmó que la Cámara Baja cumplió con su deber al enviar al Senado una resolución de continuidad (CR) «limpia y no partidista» para extender el financiamiento a corto plazo y dar más tiempo a los legisladores para finalizar los proyectos de ley de asignaciones.

Ver más: Cierre de Gobierno en EE.UU. por falta de acuerdo en el Congreso

Rechazó acciones de la bancada demócrata

Según el Speaker, Schumer y su bancada rechazaron la medida porque los republicanos no cedieron a sus «demandas partidistas», que incluían, según Johnson, restaurar la atención médica para inmigrantes indocumentados y asignar fondos adicionales a la Corporación para la Radiodifusión Pública, entre otras.

«Lo que han decidido esta noche es cerrar el gobierno, y eso significa un dolor real para los estadounidenses reales», sentenció Johnson.

Por último, destacó que programas de nutrición para mujeres y niños (WIC), servicios de salud para veteranos y atención domiciliaria para beneficiarios de Medicaid y Medicare quedarán sin fondos debido a esta decisión.

Video: Recomendaciones y alertas para Halloween

Artículos Relacionados

Maria Gabriela Perez
Maria Gabriela Perez
147,892FansMe gusta
20,070SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
36,200SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
10,169SuscriptoresSuscribirte
730 Tyvola Road; Charlotte, NC 28217

Copyright ©️ 2023, El Progreso Hispano Corp. All Rights Reserved.