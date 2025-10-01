Charlotte, NC.- La última temporada en casa de los Knights dejó un resultado que trasciende lo deportivo. El equipo acumuló 694 hits en su estadio, una marca que se convirtió en un motor solidario. Por cada uno de esos batazos, Riverstone Logistics aportó cien dólares a la organización Congregations for Kids, alcanzando un total de 69.400 dólares.

The Knights recorded 694 hits at home this season, resulting in a $69,400 donation from Riverstone Logistics to Congregations for Kids. Plus thanks to all of you rounding up at our concession stands, the total donation to Congregations for Kids comes to $70,841.14 nearly… pic.twitter.com/kXLuyVX8W0 — Charlotte Knights (@KnightsBaseball) October 1, 2025

El impacto no quedó ahí. Los aficionados también sumaron su granito de arena al participar en los puestos de concesión durante los encuentros. Gracias a esa colaboración, la cifra final destinada a la causa alcanzó 70.841,14 dólares, lo que representa casi diez mil dólares más que el monto reunido en el año anterior.

La alianza entre el equipo, Riverstone Logistics y la comunidad demostró la fuerza que puede generar el deporte cuando une entretenimiento con responsabilidad social. Los hits, que en el campo se celebraron con entusiasmo, encontraron un valor adicional al transformarse en apoyo directo para niños que necesitan acompañamiento.

Congregations for Kids desarrolla programas de asistencia, orientación y recursos para menores en situación de vulnerabilidad. Cada donación permite fortalecer iniciativas que buscan garantizar un entorno seguro y oportunidades de crecimiento para cientos de chicos en la región.

Los representantes de la organización destacaron la importancia de mantener este tipo de vínculos con el béisbol y el sector privado. “La ayuda no solo refleja compromiso, también abre puertas para que más familias encuentren esperanza en medio de las dificultades”, señalaron en un comunicado.

El entusiasmo en las gradas también resultó clave. Los aficionados que disfrutaron de la temporada no solo alentaron a su equipo, también contribuyeron a elevar el alcance de esta campaña. Con cada compra en los puestos de comida y bebidas, aportaron directamente a un proyecto que marca la diferencia en la vida de los más pequeños.

Los Knights celebraron el cierre de la temporada en casa con orgullo por lo logrado dentro y fuera del campo. Más allá de los números deportivos, el verdadero triunfo radicó en el impacto social. La suma total entregada a Congregations for Kids no solo superó las expectativas, también estableció un precedente de solidaridad que podría crecer aún más en las próximas temporadas.

El béisbol ofreció espectáculo, emoción y estadísticas. Pero en esta ocasión, la mejor jugada llegó fuera del diamante: un gesto colectivo que transformó cada hit en esperanza.

