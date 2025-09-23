Calabaza Palooza de los Charlotte Knights el 11 de octubre

Charlotte, NC.- Los Charlotte Knights presentarán Pumpkin Palooza el sábado 11 de octubre de 2025, de 11:00 a. m. a 4:00 p. m., en Truist Field, 324 S. Mint Street, Charlotte.

La entrada es gratuita. Elige tu calabaza mientras disfrutas de la mejor vista del horizonte de Charlotte.

Habrá calabazas en los jardines del estadio. ¡Elige tu favorita! Las calabazas grandes cuestan $20 y las pequeñas, $10.

Además del huerto de calabazas, el evento incluye: Juegos

Oportunidades para tomar fotografías

Comida y bebidas con temática de calabaza

Compras

Actividades para niños

Jardín de cerveza

Más diversión de otoño

Se permiten carritos y cochecitos de bebé. No se permiten mascotas en el campo durante el evento.

Una parte de las ganancias de la compra de cada calabaza se destinará a la Fundación Charlotte Knights Charities y a sus socios comunitarios. Las calabazas se entregarán por orden de llegada.

Con información de Knights

