7 formas de vivir el otoño en Charlotte en 2025

Charlotte, NC.- El otoño es la época perfecta para viajar a la Ciudad Reina. Las temperaturas más suaves te invitan a disfrutar del fresco aire otoñal para disfrutar de festivales, eventos deportivos y mucho más. Puede planificar su escapada de otoño a Charlotte en torno a estos eventos y acontecimientos de temporada imprescindibles con estas 9 actividades a continuación.

Para conocer aún más eventos de otoño, consulte esta guía de festivales de otoño .

1 – Ver películas independientes

El Festival de Cine de Charlotte presenta películas independientes de todos los géneros en Independent Picture House, hasta el 28 de septiembre. Consigue entradas para documentales conmovedores, cortometrajes de animación, películas estudiantiles y más, además de una selección de algunos de los mejores festivales de cine del mundo.

