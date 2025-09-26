7 formas de vivir el otoño en Charlotte en 2025

Charlotte, NC.- El otoño es la época perfecta para viajar a la Ciudad Reina. Las temperaturas más suaves te invitan a disfrutar del fresco aire otoñal para disfrutar de festivales, eventos deportivos y mucho más. Puede planificar su escapada de otoño a Charlotte en torno a estos eventos y acontecimientos de temporada imprescindibles con estas 9 actividades a continuación.
1 – Ver películas independientes
El Festival de Cine de Charlotte presenta películas independientes de todos los géneros en Independent Picture House, hasta el 28 de septiembre. Consigue entradas para documentales conmovedores, cortometrajes de animación, películas estudiantiles y más, además de una selección de algunos de los mejores festivales de cine del mundo.
2- Disfrute de dos días de ritmos potentes y potentes
El Breakaway Music Festival regresa a zMAX Dragway, en el Charlotte Motor Speedway de Concord, del 26 al 27 de septiembre. Este festival de EDM presenta cabezas de cartel como Kaytranada, John Summit, Eli Brown y Louis the Child durante todo el fin de semana.
3- Golpee el hielo con los Charlotte Checkers
Los Charlotte Checkers regresan al hielo para una nueva temporada. El equipo de hockey de ligas menores se enfrentará a los Iowa Wild, del 17 al 18 de octubre, y a los Wilkes-Barre/Scranton Penguins, del 24 al 25 de octubre, en el Bojangles Coliseum para inaugurar la temporada en casa.
4- Sumérjase en culturas de todo el mundo
El Centro de Actividades Estudiantiles Barnhardt, en el campus de la UNC Charlotte, se transforma en un mercado global durante el Festival Internacional el sábado 27 de septiembre. Visite los puestos que representan a más de 35 naciones y que ofrecen una variedad de arte, artesanías, disfraces y comida a la venta.
Eventos y actividades de octubre
5- Desate el miedo con las películas clásicas de Halloween
Sumérgete en el espíritu de Halloween durante todo octubre con la Serie de Películas Clásicas de Halloween de Carolina . En noches selectas del mes, el Teatro Carolina trae ocho películas clásicas de terror a su histórica pantalla grande.
6- Diviértase a toda velocidad en el Bank of America ROVAL™ 400
La emoción de los playoffs de la NASCAR Cup Series regresa a Charlotte Motor Speedway durante el Bank of America ROVAL™ 400 , el domingo 5 de octubre. Si no puedes asistir a la carrera, pisa el acelerador a fondo en uno de los simuladores iRacing del Salón de la Fama de NASCAR.
7- Descubre los beneficios de la vida vegana
¿Estás pensando en adoptar un estilo de vida vegano? Aprende más sobre la vida vegana en el Charlotte Vegfest , el sábado 11 de octubre en Victoria Yards. Explora los puestos locales, regionales y nacionales con mentalidad vegana en este festival gratuito y familiar.