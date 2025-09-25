Charlotte, NC.- Un incendio estructural sorprendió a los residentes de la cuadra 5300 de Radley Ct., en Charlotte, durante la tarde del martes 23 de septiembre. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia de Charlotte Fire encontraron un humo denso que salía de la vivienda afectada. El Batallón 8 asumió el mando de la operación y coordinó las labores de contención.

STRUCTURE FIRE UPDATE: 5300 block Radley Ct. The Charlotte Fire Investigation Task Force determined the fire originated in the attic and most likely caused by an electrical failure. No civilians or firefighters were reported injured. Three people were displaced.

Los bomberos lograron controlar el fuego en tan solo 33 minutos, evitando que las llamas se propagaran a otras propiedades. El rápido accionar de las cuadrillas impidió un escenario más grave en la comunidad. Tras sofocar el siniestro, el Grupo de Trabajo de Investigación de Incendios inició las pericias correspondientes para establecer el origen de las llamas.

Las primeras conclusiones revelaron que el incendio comenzó en el ático de la vivienda. Los investigadores apuntaron a una posible falla eléctrica como causa principal. Las llamas consumieron parte importante de la estructura, lo que dejó un balance de pérdidas materiales estimadas en 200.000 dólares.

Las autoridades confirmaron que tres personas resultaron desplazadas por el siniestro. Los organismos de asistencia local trabajan en alternativas para brindarles refugio temporal mientras avanzan los trabajos de evaluación y recuperación del inmueble. A pesar de la magnitud del incendio, no se registraron heridos ni entre los ocupantes de la vivienda ni entre los miembros del cuerpo de bomberos.

La comunidad de Radley Ct. expresó su preocupación por el incidente y reconoció la labor de los equipos de emergencia. Varios vecinos destacaron la rapidez con la que las unidades de rescate llegaron al lugar y la coordinación durante la emergencia.

El Departamento de Bomberos de Charlotte reiteró la importancia de realizar inspecciones eléctricas periódicas en las viviendas para prevenir incidentes similares. También recomendaron a los residentes instalar detectores de humo en puntos estratégicos del hogar y revisar el estado de los sistemas eléctricos cuando presenten señales de deterioro.

Mientras avanzan los procesos de recuperación, el caso quedó oficialmente cerrado como un incendio accidental de origen eléctrico. Los desplazados recibirán apoyo de organizaciones locales mientras las autoridades y especialistas trabajan en las soluciones más inmediatas para garantizar su bienestar.

