Charlotte, NC.- Un incendio estructural en la cuadra 1500 de Elswick Lane movilizó a más de 30 bomberos de Charlotte Fire, quienes controlaron la emergencia en menos de 20 minutos y evitaron una tragedia mayor el domingo 14 de septiembre por la tarde. La rápida respuesta permitió confirmar que no se registraron heridos ni entre civiles ni entre el personal de emergencia.

Structure Fire update: 1500 block of Elswick Ln. Charlotte fire investigators deemed the fire to be accidental originating in the kitchen. The fire causes 101k in damages. pic.twitter.com/M8dkbtyGHr — Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) September 14, 2025

El siniestro comenzó en horas de la tarde y generó alarma en la comunidad cercana. Varias llamadas al 911 alertaron sobre humo denso que salía de la vivienda afectada. Al llegar, las unidades de bomberos desplegaron un operativo coordinado que incluyó líneas de agua a presión, ventilación y aseguramiento del perímetro. El trabajo conjunto redujo la propagación del fuego y protegió las estructuras vecinas.

Lee también: Explosión de gas en NC deja tres bomberos heridos

El Grupo de Trabajo de Investigación de Incendios de Charlotte inició de inmediato las indagaciones para determinar el origen del siniestro. Tras varias horas de peritaje, los investigadores concluyeron que el fuego se originó accidentalmente en la cocina de la residencia. El análisis de materiales y testimonios corroboró esa hipótesis.

Las autoridades municipales estimaron que los daños materiales ascienden a 101.000 dólares, cifra que refleja tanto la destrucción parcial de la vivienda como las pérdidas en mobiliario y enseres. El seguro de la propiedad ya fue notificado, y la familia residente cuenta con apoyo de servicios comunitarios para atender sus necesidades inmediatas.

El jefe de batallón de los Bomberos de Charlotte destacó la efectividad de la operación, subrayando que el tiempo de respuesta resultó clave para limitar las pérdidas. “El personal actuó con rapidez y disciplina. El control en menos de 20 minutos demuestra la preparación de nuestras unidades”, afirmó durante una breve declaración en el lugar de los hechos.

Vecinos de Elswick Lane expresaron alivio al conocer que no hubo víctimas. Algunos resaltaron la rapidez con la que llegaron los camiones de bomberos y la coordinación que observaron en el procedimiento. “Escuchamos las sirenas y en cuestión de minutos ya estaban trabajando. Eso nos dio tranquilidad”, comentó un residente de la zona.

Las autoridades recordaron a la comunidad la importancia de mantener medidas de seguridad en las cocinas, principal punto de origen de incendios domésticos. Recomendaron no dejar alimentos desatendidos en estufas o hornos, revisar conexiones eléctricas y tener a mano extintores en buen estado.

El incendio de Elswick Lane deja un saldo de pérdidas materiales significativas, pero también evidencia la capacidad de respuesta de los equipos de emergencia y refuerza la necesidad de prevención en los hogares.

Video: El Camión de Bomberos: ¿Cómo carga agua para apagar un incendio?