Arrestan a hombre de 51 años por incendio fatal en Morganton

Burke, NC.- Las autoridades del condado de Burke anunciaron el arresto de Michael James Moretz, de 51 años, por su presunta responsabilidad en un incendio que terminó con la vida de dos personas en Morganton. El caso generó conmoción en la comunidad, debido a la gravedad de los cargos y la rapidez con la que avanzó la investigación.

Los investigadores identificaron a las víctimas como Michael Curtis Hallyburton y Joseph Kincaid Byrd Jr., quienes fallecieron en el incendio ocurrido el 2 de septiembre. Desde ese mismo día, el Grupo de Investigación de Incendios inició las diligencias que condujeron a la captura de Moretz. El detenido tiene residencia en 4353 Pax Hill Rd., una zona cercana al lugar de los hechos.

La policía informó que Moretz enfrenta dos cargos de asesinato en segundo grado. Tras su arresto, los agentes lo trasladaron a la Oficina del Magistrado, donde quedó bajo custodia. El acusado no recibió opción de fianza, lo que refleja la seriedad del caso y el riesgo que, según los fiscales, representa para la comunidad.

La primera comparecencia de Moretz ante la corte se programó para el 18 de septiembre de 2025. Ese día, el juez escuchará los argumentos iniciales y definirá los próximos pasos del proceso judicial. La fiscalía busca garantizar justicia para las víctimas y sus familias, mientras la defensa del acusado tendrá la oportunidad de presentar sus alegatos.

El Departamento de Policía del condado Burke pidió a la población mantenerse atenta a cualquier información adicional que pueda aportar a la investigación. Aunque el arresto de Moretz marca un avance significativo, los agentes aún trabajan en esclarecer todos los detalles sobre cómo se originó el incendio y las circunstancias que rodearon la tragedia.

Lee también: Una persona con heridas leves tras incendio intencional en Charlotte

La comunidad de Morganton expresó su pesar por la muerte de Hallyburton y Byrd Jr., recordados por sus familiares y amigos como personas cercanas y apreciadas. Varias organizaciones locales manifestaron su apoyo a los parientes de las víctimas y destacaron la importancia de que la justicia avance con transparencia y firmeza.

El caso continúa en desarrollo y mantiene en alerta a la ciudad, que espera respuestas sobre un hecho que enluta a dos familias y resalta el compromiso de las autoridades en la lucha contra el crimen.

Video: ¡Un muerto en mobile homes!

