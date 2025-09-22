La racha de victorias de Charlotte FC se acabó en NY

Charlotte, NC.- Dos tiros penales exitosos del delantero del New York City FC, Alonso Martínez, pusieron fin a la histórica racha de victorias del Charlotte FC en el Bronx, con los Pigeons prevaleciendo 2-0 sobre The Crown en el partido del sábado 20 de septiembre en New York City.
El primer penalti llegó al principio de la primera parte, cuando el portero del Charlotte FC, Kristijan Kahlina, derribó a un jugador del NYCFC dentro del área. Martínez transformó el gol para dar al equipo local la ventaja inicial en el minuto 11.
El Crown tuvo dificultades para articular sus ataques y se fue al descanso perdiendo 1-0. Era la primera vez que el Crown iba perdiendo al descanso en un partido de la MLS desde su encuentro contra el Atlanta United el 19 de julio.
A diferencia de aquel partido contra Atlanta, donde Charlotte acabaría ganando 3-2, The Crown no pudo remontar. Otro penalti de Martínez y otro atajado a Wilfried Zaha dieron al equipo local la victoria por 2-0.
La racha de nueve victorias consecutivas que Charlotte trajo, seguirá en la cima de los libros de récords de la MLS, junto con los Seattle Sounders de 2018, pero The Crown ahora tendrá que reagruparse después de una derrota por primera vez desde el 28 de junio.
CF Montréal será el equipo contra el cual The Crown buscará recuperarse, mientras se dirigen al sur hacia el Bank of America Stadium el sábado 27 de septiembre, donde Charlotte solo no ha logrado ganar tres veces esta temporada.
