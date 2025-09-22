La racha de victorias de Charlotte FC se acabó en NY

Charlotte, NC.- Dos tiros penales exitosos del delantero del New York City FC, Alonso Martínez, pusieron fin a la histórica racha de victorias del Charlotte FC en el Bronx, con los Pigeons prevaleciendo 2-0 sobre The Crown en el partido del sábado 20 de septiembre en New York City.

Picking up right where he left off 🇭🇷🧱 pic.twitter.com/DQV713toEJ — x – Charlotte FC (@CharlotteFC) September 20, 2025

El primer penalti llegó al principio de la primera parte, cuando el portero del Charlotte FC, Kristijan Kahlina, derribó a un jugador del NYCFC dentro del área. Martínez transformó el gol para dar al equipo local la ventaja inicial en el minuto 11.

El Crown tuvo dificultades para articular sus ataques y se fue al descanso perdiendo 1-0. Era la primera vez que el Crown iba perdiendo al descanso en un partido de la MLS desde su encuentro contra el Atlanta United el 19 de julio.