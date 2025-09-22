El DHS critica la nueva ley de California que «pone en riesgo» a la policía

California.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) condenó enérgicamente al gobernador de California, Gavin Newsom, por firmar la «Ley de No Policía Secreta», una legislación que, según el DHS, demoniza a las fuerzas del orden y busca prohibir a los oficiales proteger sus identidades.

En un comunicado, el departamento argumenta que esta medida pone en peligro a los agentes al exponerlos a la delincuencia organizada y a campañas de odio.

De la misma manera, precisó que la ley fue promulgada en un momento en que los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) enfrentan un aumento de más del 1.000% en agresiones.

El DHS destacó que según el comunicado, los oficiales usan máscaras y se identifican claramente con chalecos y vehículos oficiales para protegerse de grupos criminales como el Tren de Aragua y la MS-13.

DHS no acatará el nuevo reglamento en California

Por otro lado, la subsecretaria Tricia McLaughlin calificó la acción de Newsom como una «maniobra de relaciones públicas y recaudación de fondos» que «atenta contra las protecciones de la ley».

Asimismo, McLaughlin afirmó que la legislación es «inconstitucional» y prometió que el DHS no la acatará.

Por último, el DHS sostuvo que a pesar de estos «obstáculos», ICE reiteró su compromiso de seguir protegiendo a los californianos y retirando a «criminales violentos y extranjeros ilegales» de las calles.

