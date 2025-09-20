EE.UU. realiza otro ataque letal contra embarcación de narcoterroristas

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, anunció la noche del viernes 19 de septiembre otro nuevo ataque contra una embarcación de “una organización terrorista” que trasportaba drogas.

En sus redes sociales indicó que bajo sus órdenes, el secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra una embarcación afiliada a una Organización Terrorista Designada.

De la misma manera, destacó que la embarcación estaba involucrada en el narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM).

El primer mandatario señaló además que inteligencia confirmó que la embarcación estaba traficando narcóticos ilícitos y transitaba por una conocida ruta de narcotráfico con la intención de envenenar a los estadounidenses.

Confirman la muerte de los tres tripulantes

Asimismo, destacó que en el ataque resultó en la muerte de tres hombres «narcoterroristas» a bordo del buque, que se encontraba en aguas internacionales. Además, afirmó que no hubo bajas entre las fuerzas estadounidenses durante la operación.

Ver más: Guardia Costera incauta 75.000 libras de cocaína en el Pacífico

«¡¡¡Basta ya de vender fentanilo, narcóticos y drogas ilegales en américa, y de cometer violencia y terrorismo contra los americanos!!!», culminó Trump.

En la publicación del primer mandatario publicó un vídeo sin sonido. En las imágenes se aprecia una lancha de color azul en trayectoria y acto seguido, estalla tras el impacto de un proyectil.

ON VIDEO: U.S. Military Forces conducted a strike against a designated terrorist organization engaged in narcotrafficking. Intelligence confirmed the vessel was trafficking illicit narcotics and was en route to poison Americans. The strike killed three male narcoterrorists. pic.twitter.com/wjxRRMrxwB — The White House (@WhiteHouse) September 20, 2025

Es de destacar que con esta acción, Estados Unidos ya ha destruido tres embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe sur, cerca de las costas venezolanas, desde el mes de agosto.

Video: Enfoque del Nuevo Jefe del CMS Jonathan D. Thomas