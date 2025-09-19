Guardia Costera incauta 75.000 libras de cocaína en el Pacífico

Washington.- La Guardia Costera de EE. UU. incautó más de 75.000 libras de cocaína en el Océano Pacífico Oriental desde el lanzamiento de la Operación Pacific Viper a principios de agosto.

En un comunicado detalló que la droga incautada representa un promedio de más de 1.800 libras interceptadas diariamente.

Explicaron que en la operación, que ha resultado en más de 20 interdicciones, también ha llevado a la aprehensión de 59 individuos sospechosos de narcotráfico.

Según el Contralmirante Jeffrey Novak, subcomandante del Área del Pacífico, el éxito de la operación demuestra el «compromiso de la Guardia Costera para desmantelar organizaciones terroristas y criminales transnacionales».

75,000+ lbs of cocaine seized! Continuing our leading drug interdiction efforts, @USCG just hit a major milestone through Operation Pacific Viper. Proud to protect the American people from the threat of narco-terrorism. Watch our brave crews in action! Read more:… https://t.co/6mFINiqjHP — U.S. Coast Guard (@USCG) September 18, 2025

Reiteran que han incluido recursos adicionales

De la misma manera, destacaron que la Guardia Costera, en coordinación con socios internacionales y de otras agencias, ha desplegado recursos adicionales, incluyendo cortadores, aeronaves y equipos tácticos, para interrumpir el transporte de drogas ilícitas desde América del Sur.

Ver más: Trump confirma segundo ataque contra narcotraficantes en el mar Caribe

En este sentido, la Operación Pacific Viper es parte de un esfuerzo continuo para proteger la seguridad nacional, contrarrestar el narco-terrorismo y asegurar las fronteras y los accesos marítimos de Estados Unidos.

Por último, reiteraron que la Guardia Costera es la principal agencia federal para la interdicción de drogas en el mar y colabora estrechamente con el Comando Sur de EE. UU. y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Sur (JIATF-Sur) para detectar y monitorear el tráfico de drogas.

Video: 🔥🚒 Detrás de cada misión, hay más que valor