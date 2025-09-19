Aumenta a 25 el número de víctimas fatales por la explosión de un camión de gas

Ciudad de México.- Las autoridades en México confirmaron que el número de víctimas fatales por la explosión de un camión cisterna en la alcaldía Iztapalapa ha ascendido a 25 personas.

En sus redes sociales, indicaron que tras la tragedia, ocurrida el pasado miércoles 10 de septiembre, ha dejado decenas de heridos, con 21 personas que continúan hospitalizadas y 38 que ya han sido dadas de alta.

De la misma manera, medios de comunicación señalaron que según la más reciente actualización, la víctima más reciente en perder la vida fue Abril Díaz Pérez, de 34 años, quien se encontraba internada en el hospital de traumatología Victoriano de la Fuente Narváez.

Niña de dos años fue trasladada a un hospital de Texas

Asimismo, destacaron que entre la lista de los heridos se encuentra una niña de 2 años, Jazlyn Azulet, que sobrevivió gracias al acto heroico de su abuela, Alicia Matías Teodoro, quien la protegió con su cuerpo.

Recordaron que La abuela falleció días después a causa de las severas quemaduras. Mientras que la menor fue trasladada a un hospital especializado en Texas, donde se reporta en estado «crítico-estable».

Asimismo, se confirmó el deceso del conductor del camión de gas, a quien inicialmente se le acusaba de conducir a «exceso de velocidad». Sin embargo, videos de cámaras de vigilancia difundidos en medios locales muestran que el vehículo circulaba a una velocidad moderada antes del impacto.

Por último, las autoridades mexicanas indicaron que la investigación continúa para esclarecer las causas exactas del accidente.

