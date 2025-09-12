Greensboro, NC.- Greensboro, Carolina del Norte, vivió un giro en el caso del homicidio de James Chesnutt, ocurrido en marzo de 2024, cuando las autoridades arrestaron a un hombre de 27 años vinculado al crimen. A Larry Armond Crippen lo detuvieron el 10 de septiembre de 2025 y acusado de asesinato en primer grado, así como de cargos adicionales por posesión de un arma de fuego siendo delincuente convicto y por posesión de un vehículo de motor robado.

Crippen ingresó a la cárcel del condado Guilford sin posibilidad de fianza, mientras se preparaban los procedimientos judiciales. Su primera comparecencia ante la corte se programó para el 11 de septiembre de 2025, según los registros de reservas disponibles en línea. Durante la audiencia inicial, se esperaba que se revisaran los cargos y se determinaran los pasos siguientes dentro del proceso judicial.

La detención se produjo luego de una investigación que duró varios meses y que incluyó la recopilación de pruebas y declaraciones de testigos. Los fiscales señalaron que las evidencias reunidas apuntaban directamente a Crippen como responsable del homicidio de Chesnutt, fortaleciendo los cargos de asesinato en primer grado en su contra.

Las autoridades informaron a los familiares de James Chesnutt sobre el arresto. Los parientes expresaron alivio al conocer que ya identificaron a un sospechoso y que el caso avanza en la vía judicial, pese al dolor que los embarga.

El Departamento de Policía de Greensboro y el Fiscal del Condado Guilford coordinaron la operación para garantizar que el arresto se realizara de manera segura y conforme a los procedimientos legales. Los funcionarios enfatizaron que el caso seguirá su curso en el sistema judicial, con investigaciones complementarias para esclarecer cualquier detalle adicional relacionado con los cargos.

El arresto de Crippen representa un paso significativo en un caso que permaneció abierto durante más de un año. Las autoridades indicaron que continuarán informando al público conforme surjan nuevos desarrollos, mientras la familia de la víctima espera justicia por la muerte de James Chesnutt.

