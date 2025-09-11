Charlotte, NC.- Después de la investigación continua, los detectives de homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) obtuvieron órdenes de arresto por asesinato en primer grado y tiroteo en una vivienda ocupada (SIOD) para sospechosos juveniles adicionales en relación con este caso.

El jueves 4 de septiembre, un sospechoso menor de 16 años fue arrestado por oficiales de la Hickory Grove Division y acusado de asesinato en primer grado y SIOD.

El viernes 5 de septiembre, el Equipo de Aprehensión de Delincuentes Violentos (VCAT) del CMPD arrestó a un menor de 15 años y lo acusó de homicidio en primer grado. Ese mismo día, agentes de la División North Tryon arrestaron a un menor de 14 años y lo acusaron de homicidio en primer grado. Además, agentes de la División Hickory Grove arrestaron a un menor de 16 años y lo acusaron de homicidio en primer grado.

Se han emitido órdenes de custodia segura para tres de los menores.

La familia de la víctima ha sido notificada de estas detenciones.

La investigación de este caso está activa y en curso. La Oficina de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Si tiene información sobre este incidente, llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios.

El detective Diekhaus es el detective principal asignado a este caso. El público también puede dejar información de forma anónima contactando a Crime Stoppers al 704-334-1600 , utilizando la aplicación móvil P3 Tips de Charlotte Crime Stoppers o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20250817-0345-01.

