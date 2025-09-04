viernes, septiembre 5, 2025
Vance se reúne con familias de víctimas de tiroteo escolar en Minneapolis

Foto: Cortesía X @JDVance
Maria Gabriela Perez

Minneapolis.- El vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance en compañía de su esposa, Usha Vance se reunieron con las familias de las víctimas del reciente tiroteo en la escuela Annunciation en Minneapolis, en el que resultaron dos niños muertos y varios heridos.

En sus redes sociales Vance manifestó que el encuentro estuvo marcado por el dolor y un mensaje claro por parte de los afectados.

En este sentido, Vance, quien ha estado en contacto con varias familias en duelo, compartió las peticiones de los padres de los niños Harper, de 10 años, y Fletcher, de 8, quienes murieron en el trágico suceso.

Piden oraciones por los heridos

Detalló que las familias tienen dos solicitudes inmediatas para la opinión pública. La primera es una petición de oración por Sophia, otra niña herida en el tiroteo que «sigue luchando por su vida cada día». Pidieron que la gente rece por su salud, por el control de la inflamación y por la fortaleza de sus padres, médicos y enfermeras.

Asimismo, la segunda y más sentida petición de los padres es que la atención se centre en sus hijos y no en el autor del tiroteo.

Ver más: Tiroteo en escuela católica en Minneapolis deja varias víctimas

Vance transmitió los recuerdos compartidos por las familias: Harper, una niña con una sonrisa que «iluminaba cualquier habitación» y una pasión por visitar parques nacionales, y Fletcher, un niño enérgico, amante del fútbol y el baloncesto, con un «cabello espectacular».

Por último, señaló que las familias insisten en que, aunque sus vidas fueron cortadas prematuramente, el legado de sus hijos debe ser lo que se recuerde y se honre, y no el acto de violencia que los arrebató.

Video: La violencia doméstica muchas veces se vive en silencio y afecta a miles de familias. 💔

Maria Gabriela Perez
Maria Gabriela Perez
