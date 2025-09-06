Desmantelan red de robo y clonación de vehículos en NC

Charlotte, NC.- Detectives de la Operación SCARLET, equipo especializado en la recuperación de automóviles robados, lograron avances significativos en una investigación que inició en junio de 2023 y que destapó un complejo esquema delictivo en varios condados de Carolina del Norte y Carolina del Sur.

El caso comenzó con la vigilancia de una propiedad ubicada en 10105 John Price Road, sospechosa de funcionar como desguace clandestino. El 23 de julio de 2025, en coordinación con el Departamento de Vehículos Motorizados de Carolina del Norte (NCDMV), los detectives confirmaron la presencia de múltiples autos robados y clonados en el lugar, entre ellos un Dodge Challenger que estaba siendo desmantelado.

La investigación vincula esta operación ilegal con un grupo organizado de robo de vehículos que actúa en los condados de Charlotte, Cabarrus, Union, Gaston y York. En junio de 2025, el Departamento de Policía de Concord ya había arrestado a un sospechoso e incautado un programador de llaveros con 97 entradas de VIN. Esa evidencia conectó al menos 58 automóviles robados con la propiedad de John Price Road.

Los detectives identificaron a Elijah Burgette, de 26 años, como uno de los principales sospechosos. El 28 de agosto, el equipo de SCARLET localizó un vehículo robado en una dirección asociada con Burgette. En la misma zona, los oficiales detectaron un automóvil involucrado en un caso de huida ocurrido tres días antes en la División Westover.

Los agentes arrestaron a Burgette sin incidentes y lo trasladaron a la custodia de la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg. El joven enfrenta múltiples cargos: dos por posesión de vehículo motorizado robado, dos por actividad de desguace, siete por posesión de propiedad robada y uno por posesión de propiedad robada en grado menor. Los investigadores no descartan nuevas imputaciones.

La magnitud del operativo exigió la colaboración de las 13 divisiones del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) y el apoyo de agencias estatales y federales. Entre ellas participaron el Servicio Secreto de los Estados Unidos, la Patrulla Estatal de Carreteras de Carolina del Norte y la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur (SLED).

El CMPD destacó la cooperación interinstitucional como pieza clave para frenar el avance de esta red criminal. El caso permanece abierto y los detectives continúan recolectando pruebas que podrían derivar en más arrestos y cargos.

El informe oficial de la investigación corresponde al número 20250729-0807-00.

