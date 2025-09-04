Melania Trump lidera un llamado a la educación en Inteligencia Artificial

Washington.- La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, realizó la segunda reunión de la Fuerza de Tarea de la Casa Blanca sobre la Educación en Inteligencia Artificial (IA), un esfuerzo para preparar a la próxima generación para un futuro dominado por esta tecnología.

En un comunicado publicado por la Casa Blanca sostuvo que la reunión contó con la presencia de miembros de la fuerza de tarea y líderes de la industria privada, que han prometido más de 135 iniciativas para apoyar la educación en IA en todo el país.

En su intervención, la primera dama enfatizó la importancia del crecimiento responsable de la IA, describiendo el momento actual como una «etapa primitiva» que requiere una «orientación vigilante».

Asimismo, predijo que la IA será «la categoría de mayor crecimiento en nuestra nación» durante la administración de su esposo y que «podría convertirse en el mayor motor de progreso en la historia de los Estados Unidos».

Se enfoca en la protección de los niños

Por último, este encuentro se produce meses después de que el presidente Donald J. Trump firmara una orden ejecutiva para impulsar la educación en IA entre la juventud estadounidense.

De la misma manera, destacaron que la Primera Dama, conocida por su iniciativa BE BEST, que se enfoca en la protección de los niños en línea, ha sido una defensora clave de la causa.

Además, resaltó que recientemente utilizó tecnología de IA para la grabación del audiolibro de su bestseller, «Melania», y lanzó un desafío presidencial a nivel nacional para que estudiantes y educadores exploren la innovación en IA.

