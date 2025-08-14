Trump firma orden ejecutiva para impulsar la industria espacial comercial

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva destinada a fomentar una industria espacial comercial competitiva, con el objetivo de garantizar que el país mantenga su liderazgo en el uso comercial del espacio.

Así lo informó la Casa Blanca en un comunicado, en el que precisó que la medida ordena al secretario de Transporte, Sean P. Duffy, junto con el presidente del Consejo de Calidad Ambiental, eliminar o agilizar las revisiones ambientales para las licencias y permisos de lanzamiento y reingreso.

Asimismo, instruye al Secretario de Transporte a revisar los requisitos regulatorios para eliminar normas obsoletas, redundantes o excesivamente restrictivas aplicadas a los vehículos de lanzamiento y reingreso.

La Casa Blanca destacó que la orden también dispone que el secretario de Comercio, en coordinación con los titulares de Defensa y Transporte y el administrador de la NASA, evalúe el cumplimiento estatal de la Ley de Gestión de la Zona Costera (CZMA). Deberá determinar si los estados están obstaculizando el desarrollo de infraestructura espacial bajo la CZMA o imponiendo limitaciones incompatibles con la legislación federal.

Otro de los puntos señala la necesidad de “armonizar los procesos de revisión para eliminar duplicaciones regulatorias y agilizar el desarrollo de puertos espaciales”.

Procesos simplificados

Por otra parte, el mandatario exige la creación de un proceso simplificado para autorizar actividades espaciales novedosas. Es decir, misiones no reguladas de forma clara por los marcos existentes. Con el fin de impulsar la competitividad y superioridad de Estados Unidos en nuevas industrias espaciales.

La orden también establece la creación de un puesto específico en el Departamento de Transporte para asesorar sobre innovación y desregulación en la industria espacial comercial, y dispone el nombramiento de un Administrador Asociado para el Transporte Espacial Comercial dentro de la Administración Federal de Aviación, con el objetivo de acelerar la reforma regulatoria.

