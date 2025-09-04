Fallece el diseñador Giorgio Armani a los 91 años

Paris.- El icónico diseñador italiano Giorgio Armani falleció el jueves 4 de septiembre a los 91 años, según anunció su firma.

La casa de moda informó en un comunicado que el «creador, fundador e incansable motor» de la marca falleció en paz, rodeado de su familia y seres queridos, cerrando un capítulo fundamental en la historia del estilo.

De la misma manera, destacaron la dedicación incansable de su fundador, quien se mantuvo activo en la empresa hasta sus últimos días.

“A lo largo de los años, Giorgio Armani ha elaborado una visión que se expandió de la moda a todos los aspectos de la vida, anticipando los tiempos con extraordinaria claridad y pragmatismo. Ha sido impulsado por la incesante curiosidad y una profunda atención al presente y a la gente”, destacó.

Su legado de elegancia perdurará en el tiempo

Asimismo, en el escrito publicado en las redes sociales, recordaron que “a lo largo de este viaje, estableció un diálogo abierto con el público, convirtiéndose en una figura querida y respetada por su capacidad de conectar con todos. Siempre consciente de las necesidades de la comunidad, ha estado activo en muchos frentes, especialmente en apoyo a su querido Milán”.

La casa de moda, destacó que su legado perdurará a través de la elegancia y el estilo que imprimió en cada una de sus piezas.

Por otro lado, medios de comunicación señalaron que a pesar de su reciente hospitalización por una infección pulmonar, que le impidió asistir al desfile de alta costura masculina en junio, el diseñador continuó trabajando en sus colecciones y proyectos.

De la misma manera, el diseñador conocido en Italia como «Re Giorgio», Armani fue una figura legendaria que revolucionó la moda contemporánea.

Por último, indicaron que la cámara fúnebre estará instalada desde el sábado 6 de septiembre hasta el domingo 7 de septiembre, y estará abierta de 9 a.m. a 6 p.m., en Milán, en Via Bergognone 59, dentro del Armani/Teatro. De acuerdo con los deseos explícitos del Sr. Armani, el funeral se llevará a cabo en privado.

