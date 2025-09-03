miércoles, septiembre 3, 2025
Opción Fin de Semana: Festival Internacional de Artes de Charlotte (CIAF)

Opción Fin de Semana: Arranca el Festival Internacional de Artes de Charlotte (CIAF)
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- En la Opción Fin de Semana, prepárese para una experiencia artística expansiva e interactiva con el 4.º Festival Internacional de Arte de Charlotte, una iniciativa original de Blumenthal Performing Arts. En 2025, el festival se celebrará durante un mes completo, del 1 al 30 de septiembre, ampliando significativamente su oferta.

Este año, los eventos e instalaciones tendrán lugar en:

  • El Distrito de Hierro, sede de Blume Studios
  • El patio trasero de Ballantyne
  • Avenida de las Artes Levine
  • El verde

El festival presenta espectáculos de todo tipo e instalaciones artísticas interactivas a gran escala. Muchos eventos son gratuitos. Otros requieren entrada, con un precio inicial de $5.

Desfile de moda y recaudación de fondos de ArtPop 2025

Festival de Festivales

CIAF se asocia con muchos festivales, organizaciones y artistas bien establecidos, reuniéndolos en el mes de septiembre para un buffet cultural en toda Charlotte.

Video: El arte como poder curativo

