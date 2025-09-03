La Galería ArtPop Street se complace en anunciar la quinta edición del evento estrella: el Desfile de Moda Reciclada. ¡Únase para una velada extraordinaria donde convergen el arte, la sostenibilidad y la alta costura!

En este esperado evento anual, 400 distinguidos invitados celebrarán el ciclo de la creatividad mediante la transformación de vallas publicitarias de artistas ArtPop retirados en impresionantes obras de arte para llevar. Talentosos diseñadores y modelos locales han sido contratados para dar vida a estas visiones audaces y ecológicas.

El evento comienza 6:00 p. m.

Puede ver detalles de las entradas aquí.

Experiencias gratuitas

Del 1 al 30 de septiembre No necesita entrada para vivir la magia del Festival Internacional de Arte de Charlotte. Desde grandes instalaciones al aire libre hasta actuaciones en vivo, celebraciones culturales y sorpresas emergentes por toda la ciudad, y mucho más por anunciar próximamente , el CIAF ofrece una amplia gama de eventos y experiencias gratuitas para todas las edades. Puede ver más información aquí. Canciones para un nuevo mundo

Se trata de un momento. Se trata de chocar contra la pared y tener que tomar una decisión… o tomar una postura… o dar la vuelta y regresar. Estas son las historias y personajes de hoy, las CANCIONES PARA UN NUEVO MUNDO. Escrita por Jason Robert Brown (PARADE, BRIDGES OF MADISON COUNTY y THE LAST FIVE YEARS), esta conmovedora colección de poderosas canciones examina la vida, el amor y las decisiones que tomamos. Queen City Concerts trae este ciclo de canciones al íntimo Stage Door Theatre con una nueva visión para Estados Unidos: la experiencia BIPOC sobre la identidad en el estado actual de la nación.