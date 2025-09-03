Charlotte, NC.- En la Opción Fin de Semana, prepárese para una experiencia artística expansiva e interactiva con el 4.º Festival Internacional de Arte de Charlotte, una iniciativa original de Blumenthal Performing Arts. En 2025, el festival se celebrará durante un mes completo, del 1 al 30 de septiembre, ampliando significativamente su oferta.
Este año, los eventos e instalaciones tendrán lugar en:
- El Distrito de Hierro, sede de Blume Studios
- El patio trasero de Ballantyne
- Avenida de las Artes Levine
- El verde
El festival presenta espectáculos de todo tipo e instalaciones artísticas interactivas a gran escala. Muchos eventos son gratuitos. Otros requieren entrada, con un precio inicial de $5.
Desfile de moda y recaudación de fondos de ArtPop 2025
La Galería ArtPop Street se complace en anunciar la quinta edición del evento estrella: el Desfile de Moda Reciclada. ¡Únase para una velada extraordinaria donde convergen el arte, la sostenibilidad y la alta costura!
En este esperado evento anual, 400 distinguidos invitados celebrarán el ciclo de la creatividad mediante la transformación de vallas publicitarias de artistas ArtPop retirados en impresionantes obras de arte para llevar. Talentosos diseñadores y modelos locales han sido contratados para dar vida a estas visiones audaces y ecológicas.
- Puede ver detalles de las entradas aquí.
Experiencias gratuitas
Del 1 al 30 de septiembre
No necesita entrada para vivir la magia del Festival Internacional de Arte de Charlotte. Desde grandes instalaciones al aire libre hasta actuaciones en vivo, celebraciones culturales y sorpresas emergentes por toda la ciudad, y mucho más por anunciar próximamente , el CIAF ofrece una amplia gama de eventos y experiencias gratuitas para todas las edades. Puede ver más información aquí.
Canciones para un nuevo mundo
Se trata de un momento. Se trata de chocar contra la pared y tener que tomar una decisión… o tomar una postura… o dar la vuelta y regresar. Estas son las historias y personajes de hoy, las CANCIONES PARA UN NUEVO MUNDO. Escrita por Jason Robert Brown (PARADE, BRIDGES OF MADISON COUNTY y THE LAST FIVE YEARS), esta conmovedora colección de poderosas canciones examina la vida, el amor y las decisiones que tomamos. Queen City Concerts trae este ciclo de canciones al íntimo Stage Door Theatre con una nueva visión para Estados Unidos: la experiencia BIPOC sobre la identidad en el estado actual de la nación.
Festival de Festivales
CIAF se asocia con muchos festivales, organizaciones y artistas bien establecidos, reuniéndolos en el mes de septiembre para un buffet cultural en toda Charlotte.