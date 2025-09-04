Arrestan a migrantes con antecedentes en ciudad santuario de California

Sacramento.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Valle Central de California, arrestó a 10 inmigrantes indocumentados con condenas por delitos sexuales.

En un comunicado del DHS detalló que la acción se realizó en una región conocida por sus políticas de «estado santuario».

Al respecto, un portavoz del DHS señaló que «gracias a los valientes hombres y mujeres de ICE, estos enfermos están fuera de nuestras calles»

De la misma manera, señaló directamente a la política de California, mencionando al gobernador Gavin Newsom, y argumentando que estas políticas permiten a «criminales deambular libremente» y «poner en riesgo vidas estadounidenses».

En este sentido, el portavoz fue enfático al declarar que, bajo la administración del presidente Trump, «ningún lugar es un refugio seguro para los criminales ilegales», y prometió que quienes infrinjan las leyes serán arrestados y deportados.

Eran de varias nacionalidades

Por otro lado, la lista de detenidos incluye a individuos de El Salvador, México, Laos, India y Guatemala, con condenas por crímenes que van desde actos lascivos con menores y sodomía por la fuerza, hasta arreglar encuentros con menores para cometer delitos sexuales.

Por último, sostuvo que la operación subraya el enfoque de la administración actual en la persecución de criminales que se encuentran de forma irregular en el país, como parte de su estrategia de seguridad fronteriza y nacional.

