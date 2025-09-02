La DEA Detiene a 51 Individuos en Redada Dirigida al Cártel de Sinaloa

Washington.- La Administración para el Control de Drogas (DEA) anunció el éxito de una operación de una semana de duración contra el Cártel de Sinaloa, que resultó en la detención de 51 personas en Kentucky, Tennessee y Virginia Occidental.

En un comunicado, detallaron que las detenciones, realizadas en colaboración con agencias federales, estatales y locales, están relacionadas con cargos de narcotráfico.

Al respecto, el agente especial a Cargo Jim Scott, destacó que «esta operación demuestra que los tentáculos del Cártel de Sinaloa se extienden a lo largo y ancho del país; ninguna comunidad se salva, ni grande ni pequeña, urbana o rural».

Ver más: La CBP encuentra un almacén de píldoras con receta en el aeropuerto de Baltimore

Incautaron más de 130 armas de fuego

Por otro lado, reiteró que el Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo y una de las mayores productoras y traficantes de fentanilo, metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana en Estados Unidos.

De la misma manera, denunciaron que el cártel utiliza la violencia para intimidar a civiles y funcionarios, y también se dedica al lavado de dinero, extorsión, tráfico de armas y tráfico de personas.

Por último, enfatizaron que además de las detenciones, los agentes de la DEA y sus socios incautaron:

133 armas de fuego.

Cerca de 9.000 píldoras falsificadas.

Más de $78.000 en efectivo.

Video: Cuatro conductores detenidos por no respetar la señal del bus escolar en Gastonia