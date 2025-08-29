La CBP encuentra un almacén de píldoras con receta en el aeropuerto de Baltimore

Baltimore.- Los oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el aeropuerto internacional Thurgood Marshall de Baltimore Washington (BWI) han incautado un total de 819 píldoras con receta prohibidas.

En un comunicado de CBP se conoció que los agentes realizaron dos procedimientos por separados durante el mes de agosto. Las píldoras, que incluían Zopiclona y Alprazolam (Xanax), fueron descubiertas en las maletas de dos ciudadanos estadounidenses que regresaban de viajes internacionales.

Explicaron que las píldoras se encontraron en sus empaques de blíster originales, pero ninguno de los viajeros portaba una receta médica para los medicamentos. La importación de grandes cantidades de medicamentos sin prescripción médica es ilegal.

Asimismo, destacaron que el primer incidente ocurrió el 20 de agosto, cuando los oficiales descubrieron 279 tabletas de Zopiclona y 180 de Alprazolam en el equipaje de un viajero que regresaba de Panamá.

Mientras que un segundo incidente, el 24 de agosto, involucró a un ciudadano estadounidense que regresaba de Bogotá, Colombia, en cuya maleta se encontraron 360 tabletas de Zopiclona.

Viajeros no fueron detenidos

La CBP enfatizó que ambas drogas están clasificadas como sustancias controladas de la Lista IV por la Administración de Control de Drogas (DEA).

Por último, advirtió que los medicamentos comprados en el extranjero pueden ser falsificados o contener ingredientes peligrosos, como el fentanilo, un riesgo importante para los consumidores.

«Hay una preocupación significativa con la eficacia de cualquier medicamento comprado a través del mercado global o de contrabando en los Estados Unidos», declaró Jason Kropiewnicki, Director Interino de Puerto del Área de la CBP en Baltimore. Ninguno de los dos viajeros fue arrestado, pero las píldoras fueron confiscadas.

