Fallo judicial anula el despliegue de la Guardia Nacional en California

California.- Un juez federal dictaminó que el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles, ordenado por el presidente Donald Trump, viola la ley federal.

A través de varios medios de comunicación se conoció que el fallo prohíbe el uso de estas tropas activadas en California para labores de aplicación de la ley.

En este sentido, el magistrado Charles Breyer, de la Corte Federal para el Distrito Norte de California en San Francisco, falló a favor de la demanda interpuesta por el gobernador de California, Gavin Newsom, y el fiscal general, Rob Bonta. Breyer argumentó que la decisión de la administración de Trump infringe la Ley Posse Comitatus, que prohíbe el uso del Ejército y la Fuerza Aérea para labores policiales a nivel nacional, salvo en contadas excepciones.

Prohíben desplegar a la Guardia Nacional en Los Ángeles

De la misma manera, destacaron que el fallo del juez asegura que «el juicio demostró que los demandados utilizaron sistemáticamente soldados armados… y vehículos militares para establecer perímetros de protección y bloqueos de tráfico, ejercer control de multitudes y, en general, demostrar una presencia militar en los alrededores de Los Ángeles. En resumen, los demandados violaron la Ley Posse Comitatus».

Por último, el juez Breyer también ordenó a la Casa Blanca que tiene prohibido «desplegar, ordenar, instruir, entrenar o utilizar a la Guardia Nacional actualmente desplegada en California».

Tras conocer el veredicto, el gobernador de California, Gavin Newsom, destacó en una publicación en su cuenta en la red social X que “¡GUAU! ¡NUEVO ANUNCIO EXPONE A DONALD TRUMP QUIÉN ES Y QUÉ ESTÁ HACIENDO! DONALD TRUMP ODIARÁ ESTE ANUNCIO”.

WOW! NEW AD EXPOSES DONALD TRUMP FOR WHO HE REALLY IS AND WHAT HE IS REALLY DOING! DONALD TRUMP WILL HATE THIS AD. pic.twitter.com/iVHSIc1qC9 — Gavin Newsom (@GavinNewsom) September 2, 2025

