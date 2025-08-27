DHS reporta 5.000 arrestos en Los Ángeles en dos meses

Los Ángeles.- La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS), Kristi Noem, anunció que se han realizado 5.000 arresto en Los Ángeles, California, desde el mes de junio.

Según el comunicado del DHS, estas detenciones fueron ejecutados por agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Hoy, las fuerzas del orden del DHS realizaron su arresto número 5.000 en Los Ángeles. Eso significa 5,000 inmigrantes indocumentados criminales, miembros de pandillas, depredadores de niños y asesinos retirados de nuestras calles”, declaró la secretaria Noem.

De la misma manera, añadió que las operaciones continúan cumpliendo la promesa del presidente Donald Trump de «sacar a lo peor de lo peor» de las comunidades estadounidenses.

Seguirán deteniendo a los indocumentados

Por otro lado, destacaron que el arresto número 5.000 corresponde a Gustavo García-Miranda, un ciudadano mexicano descrito como un «delincuente indocumentado» y «convicto por tráfico de drogas y criminal agravado».

Destacaron que el DHS informó que García-Miranda entró ilegalmente al país por primera vez en 2008 y fue arrestado por la Patrulla Fronteriza por reingreso.

Por último, Noem reafirmó que la labor de las fuerzas de seguridad del DHS no se detendrá y que continuarán haciendo cumplir la ley.

«No se equivoquen: si están aquí indocumentado, los encontraremos, los arrestaremos y los enviaremos de regreso», concluyó.

