Charlotte Knights termina su gira con una derrota ante Nashville

Charlotte, NC.- Los Charlotte Knights no anotaron ante los Nashville Sounds por segundo partido consecutivo el domingo 31 de agosto por la noche. Charlotte solo conectó cuatro hits, todos sencillos, y Nashville aprovechó un par de entradas clave para asegurar una victoria de 7-0. Los Knights no han anotado en sus últimas 24 entradas y perdieron cuatro partidos seguidos ante los Sounds para cerrar la semana.

Charlotte convirtió el partido del domingo en un juego de bullpen y utilizó siete lanzadores. Nashville anotó cuatro carreras en la parte baja de la primera entrada y obligó a los Knights a hacer un cambio de lanzador temprano. Kyle Tyler y Owen White , el segundo y tercer lanzador del juego respectivamente, lanzaron 4.1 entradas en el montículo e impidieron que los Sounds aumentaran su ventaja.

Bryan Hudson siguió con otra entrada en blanco antes de que Nashville anotara sus últimas tres carreras del partido en la séptima. Zach Franklin y Peyton Pallette también jugaron para los Knights y ambos lanzaron con eficacia.

En la ofensiva, los hits fueron de Joshua Palacios , Andre Lipcius , Dominic Fletcher y Jacob Amaya. Los cuatro sencillos estuvieron dispersos a lo largo del juego y ninguno llegó con un corredor en posición de anotar.

El próximo partido de Charlotte es una serie de siete juegos en seis días contra los Jacksonville Jumbo Shrimp. Los partidos se jugarán en un escenario familiar, el Truist Field, tras finalizar oficialmente su gira de 14 juegos.

El primer juego contra Jacksonville está programado para el martes 2 de septiembre por la noche a las 6:35 p.m. (hora del Este de EE. UU.).

Con información de Knigths

