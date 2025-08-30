Arrestan en México a un presunto asesino de joven estadounidense

Washington.- La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, anunció la captura y el inminente proceso de extradición de un inmigrante indocumentado acusado del asesinato de una joven estadounidense de 24 años de edad.

En un comunicado, el DHS, señaló que el sospechoso, identificado como Gabriel P. Calixto, fue detenido en México el 28 de agosto de 2025, después de dos años de evadir a la justicia.

«El brutal asesino ilegal que ha estado evadiendo la justicia después de apuñalar a Emma Shafer, de 24 años, ha sido ARRESTADO», declaró la secretaria Noem. La secretaria agradeció a las fuerzas del orden por su colaboración para llevar al perpetrador ante la justicia.

Enfrenta cargos por homicidio

Explicaron que Gabriel P. Calixto, un ciudadano mexicano, enfrenta cargos por homicidio en primer grado y violencia doméstica. Es acusado de haber apuñalado a Emma Schafer en su apartamento en Springfield, Illinois, en julio de 2023.

De la misma manera, resaltaron que en mayo, la secretaria Noem visitó Springfield para destacar el impacto de las políticas de «ciudades santuario» en Illinois y en todo el país. Durante su visita, se reunió con familias de víctimas de crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados y criticó al gobernador de Illinois por supuestamente proteger a estos delincuentes.

Por último, reiteraron que el DHS reafirma su compromiso de proteger a las comunidades estadounidenses de este tipo de tragedias. Las víctimas de crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados pueden buscar apoyo a través de la Oficina de Participación de Víctimas de Crímenes de Inmigración (VOICE), contactando al 1-855-488-6423.

