Mexicano detenido en Washington era acusado por delitos sexuales

Washington.- En un operativo conjunto entre agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE y oficiales del Departamento de Policía Metropolitana de Washington, D.C., fue detenido un migrante mexicano acusado de delitos sexuales contra una menor de edad.

En un comunicado del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) identificaron al detenido como David Pérez-Teofani de 35 años de edad, quien fue detenido el 20 de agosto cerca del National Mall, en el corazón de la capital.

Explicaron que la detención, que se enmarca en una iniciativa federal para mejorar la seguridad en Washington.

Ver más: Alarma por apertura del mayor campo de detención de migrantes en Texas

Acusado en el 2024

Al respecto, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin señaló que, a pesar de los gritos y lamentos de Pérez-Teofani durante el arresto, no se tiene ninguna empatía por los «pedófilos acusados y los infractores de inmigración».

McLaughlin añadió que el individuo había reingresado al país después de dos expulsiones anteriores, y que la administración anterior había permitido que este tipo de delincuentes permanecieran en libertad.

Destacaron que el caso de Pérez-Teofani es complejo, pues a pesar de que la policía del condado de Fairfax lo arrestó el 30 de enero de 2024 y lo acusó de delitos graves, incluyendo agresión sexual agravada a una víctima menor de 13 años, la fiscalía del distrito se negó a procesar el caso. Aunque el centro de detención se rehusó a honrar la orden de retención de ICE y lo liberó, la agencia de inmigración ha confirmado que procederá con su deportación del país.

Video: Refuerzan campaña contra el manejo bajo efectos de alcohol