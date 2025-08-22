CBP decomisa más de $704.000 en metanfetaminas en la frontera de Texas

Texas.- Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) interceptaron un cargamento de 76.63 libras de metanfetaminas, con un valor estimado en las calles de más de $704.000 dólares.

En un comunicado, detallaron que el procedimiento se realizó durante una revisión rutinaria en el puente internacional Colombia-Solidarity, que conecta a México con Texas.

Explicaron que el decomiso se registró cuando un hombre de 27 años, de nacionalidad mexicana, quien conducía una camioneta Ford Expedition modelo 2008.

Además, señalaron que el vehículo fue enviado a una inspección secundaria, donde un equipo canino entrenado y sistemas de rayos X no intrusivos detectaron irregularidades.

Asimismo, destacaron que al revisar el interior, los oficiales hallaron 12 paquetes ocultos entre las pertenencias personales del conductor.

Reiteran su compromiso a la comunidad

Al respecto, Alberto Flores, director del puerto de entrada de Laredo, señaló que “este decomiso significativo es resultado directo de la pericia de nuestros oficiales en las inspecciones vehiculares y de su atención al detalle. Su compromiso es vital para proteger a nuestras comunidades y mantener la seguridad fronteriza”.

Por último, señalaron que este decomiso se suma a una serie de operaciones que, en lo que va del año, han frustrado múltiples intentos de contrabando de drogas duras en la frontera sur.

