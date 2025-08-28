Departamento de Estado se asocia para impulsar el arte de EE. UU.

Washington.- La Oficina de Arte en Embajadas (AIE) del Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció una nueva asociación con American Arts Conservancy (AAC), una organización sin fines de lucro, para expandir el alcance global de los artistas estadounidenses.

El Departamento de Estado señaló que la colaboración busca crear nuevas oportunidades para que el arte estadounidense inspire diálogos y fomente la comprensión cultural.

Apoyarán las exposiciones en las embajadas en todo el mundo

De la misma manera, resaltaron que a través de esta asociación, se apoyarán exposiciones en embajadas y residencias de embajadores en todo el mundo, se desarrollarán recursos educativos para audiencias nacionales e internacionales y se documentarán obras importantes.

Por otro lado, explicaron que entre las iniciativas planeadas se encuentran programas de arte para jóvenes, intercambios entre artistas para fomentar la colaboración creativa y la creación de un archivo digital permanente de las obras presentadas en proyectos de la AIE.

Además, precisaron que la asociación utilizará la plataforma diplomática de la AIE y el apoyo del sector privado de la AAC para potenciar el papel del arte visual estadounidense como un vehículo de entendimiento de la cultura de los Estados Unidos.

