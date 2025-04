Marco Rubio propone plan para reorganizar el Departamento de Estado

Washington.- El secretario, Marco Rubio propuso un plan para reorganizar el Departamento de Estado.

A través de su cuenta en la red social X indicó que “bajo el liderazgo de Donald Trump y mi dirección, estamos revirtiendo décadas de exceso de personal y burocracia en el Departamento de Estado”.

“Estos cambios radicales permitirán a nuestros talentosos diplomáticos poner a Estados Unidos y a los estadounidenses en primer lugar”, destacó Rubio.

De la misma manera, el secretario de Estado en el comunicado destacó que “el plan integral de reorganización modernizará el Departamento. Este enfoque fortalecerá al Departamento desde sus cimientos, desde las oficinas hasta las embajadas”.

Today is the day. Under @POTUS’ leadership and at my direction, we are reversing decades of bloat and bureaucracy at the State Department.

These sweeping changes will empower our talented diplomats to put America and Americans first. pic.twitter.com/CGWz3JrYwu

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 22, 2025