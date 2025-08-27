Presentan iniciativa para mejorar la educación nutricional en médicos

Washington.- El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), conjuntamente con el Departamento de Educación de EE.UU., instaron a las principales organizaciones de educación médica del país a incorporar de inmediato la formación nutricional en sus currículos.

En un comunicado del HHS señaló que esta iniciativa forma parte de la «Agenda para Hacer de América un País Saludable de Nuevo» impulsada por la administración Trump, que busca reducir las enfermedades crónicas a través de la prevención y la mejora de la salud pública.

Alertan las consecuencias por las dietas

Alertaron que según las cifras aproximadamente un millón de estadounidenses fallecen cada año por afecciones crónicas vinculadas a la dieta, lo que representa un gasto anual de más de 4.4 billones de dólares en atención médica.

De la misma manera, señalaron que a pesar de la contundente evidencia del papel crucial de la nutrición en la prevención de enfermedades, la mayoría de los médicos se gradúan con poca o ninguna formación en consejería nutricional.

Además, destacaron que estudios de 2024 revelaron que el 75% de las escuelas de medicina en EE. UU. no tienen clases de nutrición clínica obligatorias y que solo el 14% de los programas de residencia exigen un currículo de nutrición.

En este sentido, el HHS manifestó que este es un vacío crítico en la capacitación médica que debe ser corregido de manera fundamental.

La agencia solicitó a las organizaciones de educación médica que presenten, antes del 10 de septiembre, planes detallados y medibles para integrar los requisitos de nutrición en seis áreas clave: estándares pre-médicos, currículos de la escuela de medicina, exámenes de licencia, requisitos de residencia, certificación de la junta y educación continua.

Por último, destacaron que este esfuerzo forma parte de la preparación para el lanzamiento de las Pautas Dietéticas para Estadounidenses de 2025, que se consideran una herramienta central para combatir la epidemia de enfermedades crónicas.

