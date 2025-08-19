La FDA aprueba VIZZ™, el nuevo tratamiento contra la presbicia en adultos

Washington.- La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó el uso de unas gotas que mejorarían la visión de aquellos que tienen presbicia, y sin necesidad de usar lentes.

A través de un comunicado, detallaron que el medicamento aprobado denominado VIZZ™, es una solución oftálmica de aceclidina 1.44%, el cual es primer tratamiento de su clase indicado para la presbicia en adultos.

Explicaron que la presbicia, comúnmente conocida como “vista cansada”, afecta a más de mil millones de personas en el mundo y suele manifestarse a partir de los 40 años, dificultando la visión cercana.

En este sentido destacaron que VIZZ ofrece una alternativa innovadora frente al uso exclusivo de lentes correctivos.

Por otro lado, la FDA, señaló que la aprobación de VIZZ se basó en los resultados de los ensayos clínicos de fase 3 CLARITY-1 y CLARITY-2, que evaluaron a más de 460 participantes de entre 45 y 75 años con presbicia.

De la misma manera, indicaron que en estos estudios, un 65% a 71% de los pacientes tratados con VIZZ lograron mejorar tres líneas o más en agudeza visual cercana sin pérdida de visión a distancia, frente a un 8%–12% en los grupos de control (p<0.01).

Recomiendan realizarse antes un examen previo de la vista

Además, la FDA señaló que los efectos adversos más comunes fueron irritación en el sitio de aplicación (20%), visión tenue o borrosa (16%) y dolor de cabeza (13%), la mayoría leves y transitorios.

En este sentido, recomendaron hacerse un examen de retina previo al inicio del tratamiento y aconseja a los pacientes precaución al conducir de noche o realizar actividades en condiciones de poca luz.

Por último, indicaron que VIZZ estará disponible en Estados Unidos a partir del tercer trimestre de 2025, bajo prescripción médica.

