Exjuez de California acusado de agresión sexual y obstrucción a la justicia

California.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal de cinco cargos contra el exjuez de la Corte Superior de California Adolfo Corona, de 66 años, por delitos federales relacionados con agresiones sexuales, declaraciones falsas y obstrucción de la justicia.

En un comunicado, indicaron que según la acusación, el 14 de marzo de 2024, mientras ejercía como juez, Corona habría llevado a una empleada judicial de 33 años a una escalera del tribunal, donde la agredió sexualmente.

De la misma manera, señalaron que la investigación indicaba además que en entrevistas posteriores con agentes del FBI y administradores judiciales, el exjuez mintió sobre las circunstancias del hecho.

La acusación también lo señala por obstruir la investigación de un segundo caso ocurrido el 5 de diciembre de 2023, cuando otra empleada de 43 años fue encontrada inconsciente en su despacho tras haber pasado aproximadamente dos horas a solas con él.

Enfrenta más de 40 años de prisión

Asimismo, Corona, de acuerdo con los fiscales, trató de encubrir los hechos inventando un álibi relacionado con la recogida de una motocicleta, llegando incluso a presionar a un empleado de una concesionaria para que alterara los registros de la empresa y respaldara su versión falsa.

En este sentido, indicaron que si es declarado culpable, el exjuez enfrenta una pena máxima de 40 años de prisión por el cargo de agresión sexual y hasta 20 años adicionales por cada cargo de obstrucción, lo que podría significar una condena de hasta un siglo de cárcel.

Por último, indicaron que el caso está siendo procesado por la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia y la Fiscalía del Distrito Este de California, con la participación de la agente especial a cargo del FBI en Sacramento, Siddhartha Patel.

