FBI allana la residencia de John Bolton

Maryland.- Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) allanaron la madrugada del viernes 22 de agosto la residencia de John Bolton, quien fuera asesor de seguridad nacional de Donald Trump durante su primer mandato.

A través de varios medios de comunicación se conoció que el procedimiento se ejecutó en Bethesda (Maryland), en donde, testigos reportaron una fuerte presencia policial y observaron a agentes entrando y saliendo del domicilio.

De la misma manera, trascendió que las autoridades federales salieron con material incautado. Sin embargo, no han precisado aún el motivo exacto de la diligencia.

Trump aseguró no saber nada del allanamiento

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, señaló en sus redes sociales que “nadie está por encima de la ley. Los agentes del FBI están en una misión”. Pero sin detallar si el operativo guarda relación con investigaciones vinculadas a revelación de información sensible o con amenazas de seguridad nacional.

NO ONE is above the law… @FBI agents on mission — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) August 22, 2025

Además, un grupo de periodistas le consultó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump sobre el allanamiento, en la que respondió no saber “nada” del proceso y además se enteró por “televisión”.

Es de recordar, que Bolton ha denunciado en reiteradas ocasiones que fue blanco de un complot iraní entre 2021 y 2022 en represalia por la muerte del general Qasem Soleimani.

