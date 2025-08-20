Google presenta su nueva línea de teléfonos los Pixel 10

Brooklyn.- Google lanzó su nueva línea de teléfonos Pixel 10, con el objetivo de ayudar a los usuarios a ser más productivos y elevar su experiencia fotográfica gracias a la inteligencia artificial (IA).

A través de varios medios de comunicación se conoció que la empresa realizó la presentación, cargada de indirectas hacia Apple, puso en primer plano la batalla tecnológica entre ambos gigantes.

El evento que se realizó en Brooklyn denominado Made by Google 2025, la compañía no perdió la oportunidad de lanzar comparaciones con los iPhones, destacando supuestas debilidades en la IA de su competidor.

Al respecto, Rick Osterloh, responsable de dispositivos y servicios de Google, señaló que Apple ha dejado “muchas promesas sin cumplir” en lo que respecta a inteligencia artificial, en referencia al retraso en la versión avanzada de Siri.

“Gemini es la solución definitiva”, afirmó, en diálogo con el presentador de la gala, Jimmy Fallon.

Es de mencionar, que el lanzamiento contó con la participación de celebridades como el basquetbolista Stephen Curry y el grupo Jonas Brothers, quienes revelaron que su último videoclip fue grabado íntegramente con un Pixel 10.

Tendrán cuatro modelos distintos

Por otro lado, durante el evento Google introdujo cuatro modelos distintos: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL y Pixel 10 Pro Fold.

Destacaron, además, que la gran innovación de esta generación es la carga inalámbrica magnética Qi2, pionera en Android, además del nuevo procesador Tensor G5, diseñado para llevar la IA al centro de la experiencia de usuario.

Por último, se conoció que los precios de los nuevos teléfonos serán:

Pixel 10: 799 dólares

Pixel 10 Pro: 999 dólares

Pixel 10 Pro XL: 1.119 dólares

Pixel 10 Pro Fold: 1.799 dólares

Google, señaló que los tres primeros ya pueden reservarse y estarán disponibles en tiendas a partir del 28 de agosto. El modelo plegable llegará el 9 de octubre.

