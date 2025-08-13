OpenAI presenta GPT-5, con mayor precisión, rapidez y capacidades personalizadas

Washington.- La reconocida empresa líder en inteligencia artificial OpenAI, anunció oficialmente el lanzamiento de GPT-5, su modelo más avanzado que promete ser más inteligente, rápido y útil para millones de usuarios en todo el mundo.

Según informó la compañía a través de varios medios de comunicación, la nueva aplicación combina la precisión en las respuestas de la familia de modelos GPT con el razonamiento profundo característico de la serie O, ofreciendo así soluciones de alto nivel para problemas complejos que requieren análisis detallados y un enfoque similar al de un experto con formación doctoral.

De la misma manera, resaltaron que entre las principales innovaciones, GPT-5 incorpora herramientas de redacción mejoradas que permiten generar textos completamente personalizados, ya sea para correos electrónicos, borradores de informes o relatos.

Usuarios con suscripciones de pago tendrán varias opciones

Además, precisaron que los usuarios con suscripciones de pago podrán elegir el color de la interfaz en cada conversación y modificar la personalidad del chatbot. Asimismo, quienes cuenten con planes Pro, Plus o Enterprise dispondrán de integración con Gmail y Google Calendar, ampliando la memoria de ChatGPT con información actualizada y contextual del usuario.

Ver más: TikTok implementa nuevas herramientas de seguridad para niños

En este sentido, OpenAI destacó que GPT-5 refuerza sus mecanismos de seguridad para minimizar las denominadas “alucinaciones” o respuestas inexactas. El modelo ahora reconoce mejor sus límites, rechaza solicitudes de riesgo y puede responder de forma parcial cuando sea necesario.

A few GPT-5 updates heading into the weekend: – Now rolled out to 100% of Plus, Pro, Team, and Free users – We’ve finished implementing 2x rate limits for Plus and Team for the weekend; next week we’re rolling out mini versions of GPT-5 & GPT-5 thinking to take over until your… — OpenAI (@OpenAI) August 9, 2025

Por último, la compañía indicó que ofrecerá variantes como gpt-5-mini, más ligera, y gpt-5-nano, optimizada para respuestas ultra rápidas. GPT-5 ya está disponible para todos los usuarios, incluidos los de modalidad gratuita, quienes tendrán un límite de indicaciones antes de que el sistema cambie a una versión menos potente.

Video: AVENTUREROS SE PREPARAN PARA RESCATAR RIO