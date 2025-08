Los CDC dieron algunas recomendaciones por la ola de calor

Washington.- Tras la ola de calor que se ha registrado en las últimas semanas en los Estados Unidos, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dieron a conocer algunas recomendaciones para evitar cualquier emergencia.

Indicaron que las personas expuestas al sol durante estas últimas semanas pueden presentar síntomas como: calambres musculares, sudoración inusualmente intensa, dificultad para respirar, mareos, dolores de cabeza, debilidad y náuseas.

En este sentido, destacaron que “si tu cuerpo se calienta demasiado, puedes enfermarte. Presta atención a los síntomas de sobrecalentamiento cuando estés al aire libre en días calurosos”.

Keep your eyes on heat. -Stay cool -Stay hydrated -Know the symptoms (of heat-related illness). Tips to stay safe when it is hot outside: https://t.co/tqeC5mk0Kn pic.twitter.com/STGe4DkEZr

— CDC (@CDCgov) August 5, 2025